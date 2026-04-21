Rolls-Royce remporte un contrat de 10 ans auprès des garde-côtes US
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 12:14
Rolls-Royce annonce l'attribution d'un contrat à prix ferme par les garde-côtes américains (USCG) pour la maintenance et la réparation des moteurs de leur flotte de National Security Cutters. Concrètement, l'accord porte sur 10 navires équipés de moteurs mtu Series 1163 et s'étend sur une durée de 10 ans, dans la continuité d'un partenariat engagé depuis 2008.
Le groupe assurera la maintenance préventive programmée ainsi que les réparations urgentes, avec un support technique disponible en continu.
Les prestations incluent la fourniture de la main-d'oeuvre, des équipements, des tests opérationnels et des rapports techniques détaillés après intervention.
Les opérations seront menées depuis plusieurs sites aux États-Unis, notamment en Californie, Caroline du Sud et à Hawaï, ainsi qu'à l'international.
"Notre expertise technique permet aux garde-côtes de se concentrer sur leur mission tout en garantissant la disponibilité de leurs moteurs", a commenté Willy Tirado-Sarmiento, vice-président du support client pour les Amériques.
Peu après midi, le titre Rolls-Royce reculait de près de 2,5% à Londres.
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