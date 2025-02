Rolls-Royce: propose une nouvelle version de mtu Series 1600 information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 17:35









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce que son moteur mtu Series 1600 amélioré, offrant jusqu'à 40 % de puissance en plus, est désormais disponible en version 50 Hz, après le lancement de la version 60 Hz en 2023.



Le modèle 12V1600 Gx1 atteint près de 1000 kWm, ce qui en fait le moteur à la plus forte densité de puissance de sa catégorie, souligne le motoriste.



Avec une puissance électrique de 590 à 996 kVA, ces groupes électrogènes conviennent aux centres de données, établissements de santé, bâtiments commerciaux et installations hybrides.



Des commandes ont déjà été passées aux États-Unis et en Europe pour divers usages, et les moteurs seront également disponibles pour intégration par des OEM indépendants.





Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG 624,50 GBX LSE +0,60%