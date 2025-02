Rolls-Royce: projet de recyclage d'anciens avions de la RAF information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 16:30









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce participe à l'initiative Tornado 2 Tempest, un projet de recyclage inédit transformant des composants d'anciens avions Tornado de la Royal Air Force en métal en poudre pour l'impression 3D de nouvelles pièces du moteur Orpheus.



Ce projet, lié au programme Future Combat Air System (FCAS), explore l'utilisation de cette technique pour la future plateforme Tempest.



Des composants riches en titane, comme des aubes de compresseur, ont été recyclés pour fabriquer un cône de nez et des aubes de compresseur testés avec succès sur un moteur Orpheus.



Cette initiative, menée par le ministère de la Défense britannique en partenariat avec Rolls-Royce et Additive Manufacturing Solutions, vise à renforcer l'accès aux métaux stratégiques pour l'industrie de défense du Royaume-Uni.





