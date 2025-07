Rolls-Royce: prévisions relevées après un premier semestre solide information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 10:26









(Zonebourse.com) - Rolls-Royce a publié des résultats en forte hausse pour le premier semestre 2025, avec un bénéfice d'exploitation sous-jacent en progression de 50%, à 1,7 milliard de livres, et une marge de 19,1%. Une performance portée par la transformation stratégique engagée depuis début 2023, sous la houlette du directeur général Tufan Erginbilgic.



Malgré les tensions sur la chaîne d'approvisionnement et les effets des droits de douane, le motoriste britannique a su tirer parti d'une gestion opérationnelle rigoureuse et de la montée en puissance de ses activités de services. Le flux de trésorerie disponible atteint ainsi 1,6 milliard de livres, soutenu par la croissance continue des contrats de maintenance longue durée (LTSA).



Forte de ces résultats, l'entreprise resserre vers le haut ses prévisions annuelles : elle table désormais sur un bénéfice d'exploitation compris entre 3,1 et 3,2 milliards de livres, contre 2,9 à 3,2 milliards précédemment, et sur un flux de trésorerie disponible entre 3,0 et 3,1 milliards de livres.



La solidité du bilan s'est également renforcée, avec un solde net de trésorerie de 1,1 milliard de livres et un ratio dette nette/EBITDA ramené à 0,35x. Pour les actionnaires, Rolls-Royce prévoit le versement d'un dividende intérimaire de 4,5 pence par action en septembre et a déjà engagé 0,4 milliard de livres dans le cadre de son programme de rachat d'actions d'un milliard prévu pour 2025.



'Notre transformation pluriannuelle continue de porter ses fruits', a commenté Tufan Erginbilgic. 'Nos actions ont conduit à de solides résultats, malgré les défis persistants. Nous continuons à étendre le potentiel de revenus et de trésorerie de Rolls-Royce.'



Dans l'aéronautique civile, le groupe a amélioré la durée d'utilisation des moteurs en service - un critère clé pour les compagnies aériennes - et accru la rentabilité de son activité de maintenance. Le secteur Power Systems, de son côté, a remporté de nouveaux contrats auprès de clients publics et de centres de données.



Enfin, la filiale Rolls-Royce SMR a été retenue comme fournisseur exclusif du premier programme britannique de petits réacteurs modulaires (SMR), un projet à fort potentiel, dont la rentabilité est attendue d'ici 2030.



Le titre prenait plus de 9% jeudi suite à cette publication, signant l'une des meilleures performances de l'indice STOXX Europe 600.







Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG 1 080,250 GBX LSE +9,34%