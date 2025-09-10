 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Rolls-Royce présente un moteur de 2222 ch au Cannes Yachting Festival
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 12:59

(Zonebourse.com) - A l'occasion du Cannes Yachting Festival 2025, Rolls-Royce a présenté son moteur mtu 12V2000 M96Z de 2222 chevaux ainsi que le système intégré NautIQ Bridge pour yachts de 30 à 40 mètres.

Le moteur, plus puissant de 220 chevaux que son prédécesseur, conserve des dimensions identiques et fonctionne avec du carburant durable HVO, réduisant les émissions de CO2 jusqu'à 90%.

Denise Kurtulus, vice-présidente senior Global Marine de Rolls-Royce Power Systems, précise que cette motorisation vise à 'exploiter les yachts efficacement, en toute sécurité et à moindre coût'.

Par ailleurs, Christian Paolini, directeur général de Team Italia Marine, souligne que le NautIQ Bridge est conçu pour intégrer de futures fonctions, dont l'intelligence artificielle. L'offre inclut aussi un POD drive réduisant la consommation de 20% et déjà adopté sur le modèle Grande 30 d'Azimut.

Valeurs associées

ROLLS-ROYCE HLDG
1 098,250 GBX LSE +1,03%
