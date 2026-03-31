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Rolls-Royce lance un projet de stockage d'énergie de 43 MW en Ecosse avec Voltaria
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 13:36

Le groupe britannique signe son premier projet majeur de batteries au Royaume-Uni, au service de la stabilité du réseau et de la transition énergétique.

Rolls-Royce annonce le démarrage de la construction d'une installation de stockage d'énergie par batteries de 43 MW à Falkirk, en Ecosse, dans le cadre d'un contrat EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) attribué par Voltaria Helios Energy Storage. Il s'agit du premier projet de grande envergure du groupe dans ce segment au Royaume-Uni.

Le site, doté d'une capacité de 86 MWh, utilisera le système mtu EnergyPack et devrait être raccordé au réseau en 2026 pour une mise en service en 2027. L'installation permettra de stocker l'électricité produite en période de forte génération renouvelable et de la restituer lors des pics de demande, contribuant ainsi à l'équilibrage du réseau.

Rolls-Royce fournira une solution clé en main et assurera la maintenance du système sur une durée de 15 ans. Ce projet s'inscrit dans le cadre du plan "Clean Power 2030", qui vise 27 gigawatts (GW) de capacités de stockage par batteries au Royaume-Uni d'ici 2030.

Nigel Jefferson, directeur général de Voltaria, souligne que Rolls-Royce a été retenu pour "la qualité de son offre technique et commerciale" ainsi que pour son expertise, tandis qu'Andreas Görtz, responsable de l'activité Power Systems, met en avant l'expérience acquise sur plus de 200 projets de stockage dans le monde.

Le titre Rolls-Royce recule de 0,3% à Londres, peu avant 13h.

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ROLLS-ROYCE HLDG
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