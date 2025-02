Rolls-Royce: l'UE valide la coacquisition de Rolls-Royce SMR information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 15:25









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé l'acquisition du contrôle conjoint de Rolls-Royce SMR Limited ('Rolls-Royce SMR') par Rolls-Royce et CEZ Holdings des Pays-Bas.



Cette transaction concerne principalement la recherche, le développement et le déploiement de conceptions de réacteurs nucléaires modulaires compacts.



La Commission a conclu que la transaction notifiée ne soulèverait pas de préoccupations en matière de concurrence en raison de son impact limité sur l'Espace économique européen, et étant donné les positions limitées des entreprises sur le marché résultant de la transaction proposée.







Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG 592,50 GBX LSE -0,49%