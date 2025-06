Rolls-Royce: investit 24M$ dans sa production aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 10:30









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce un investissement de 24 millions de dollars à Mankato (Minnesota, USA) visant à plus que doubler la production de ses systèmes de secours pour centres de données et à créer plus de 100 emplois aux États-Unis.



Ce financement permettra la construction d'un centre logistique de 23 000 m² attenant à l'usine actuelle, dédié à l'augmentation de la capacité de production des groupes électrogènes mtu Série 4000, fortement demandés par le secteur en pleine expansion des centres de données.



Tufan Erginbilgic, CEO de Rolls-Royce, souligne que ' cet investissement reflète la transformation stratégique du groupe, en se concentrant sur des domaines à fort potentiel comme la production d'énergie. '



Le site de Mankato devrait voir sa production croître de plus de 120 % d'ici 2026. Les moteurs mtu nécessaires sont produits à Aiken, en Caroline du Sud, site également appelé à renforcer ses effectifs pour répondre à la demande.





Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG 893,600 GBX LSE -0,07%