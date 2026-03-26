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Rolls-Royce décroche un contrat majeur dans la défense, le titre chute
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 17:20

Le motoriste britannique renforce sa position dans la défense européenne avec une commande d'environ 200 systèmes de propulsion destinés aux véhicules de combat d'infanterie Puma de l'armée allemande.

Rolls-Royce Power Systems annonce la signature de l'un des plus importants contrats de son histoire dans la défense, portant sur environ 200 groupes motopropulseurs mtu PowerPack destinés aux véhicules de combat d'infanterie Puma de la Bundeswehr.

Ces systèmes intègrent le moteur mtu 10V 890, développant une puissance de 800 kilowatts, ainsi que des améliorations techniques visant à accroître la fiabilité et réduire les risques de panne en conditions extrêmes.

Les livraisons doivent débuter en 2028, tandis que le groupe prévoit d'augmenter ses capacités de production pour répondre à la demande croissante du secteur.

Le Puma, considéré comme le fleuron technologique de l'armée allemande, est en service à environ 350 exemplaires depuis 2013 et doit à terme remplacer le Marder.

Selon Rolls-Royce, ces nouveaux équipements contribueront à améliorer la disponibilité opérationnelle des forces allemandes tout en renforçant les capacités de défense européennes.

Le titre Rolls-Royce Holding recule toutefois de 3,8% en fin de journée à Londres.

Valeurs associées

ROLLS-ROYCE HLDG
1 150,000 GBX LSE -3,69%
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