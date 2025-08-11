 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Rolls-Royce: cession d'un fond de pension à PIC
information fournie par Cercle Finance 11/08/2025 à 09:37

(Zonebourse.com) - Rolls-Royce Holdings annonce un accord pour la cession de son fonds de pension Rolls-Royce UK pour un montant de 4,3 milliards de livres sterling à Pension Insurance Corporation (PIC), accord garantissant entièrement les prestations payables par le fonds.

L'accord porte sur le dernier régime de retraite à prestations définies soutenu par Rolls-Royce au Royaume-Uni. Le rachat d'engagements comprend le transfert d'actifs en échange d'un accord d'assurance qui compense les passifs.

'Nous sommes fiers d'avoir été en mesure de financer entièrement et d'assurer les pensions promises. Cet accord marque aussi une nouvelle étape dans notre simplification de Rolls-Royce', commente sa directrice financière Helen McCabe.

La transaction sera entièrement financée par les actifs existants des régimes de retraite et entraînera une réduction des actifs nets du motoriste britannique d'environ 0,6 milliard de livres. Un transfert complet du passif est prévu au cours des 12 prochains mois.

