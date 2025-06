Rolls-Royce: AviLease a commandé 20 Trent XWB-97 information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 17:17









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce qu'AviLease a commandé 20 moteurs Trent XWB-97 qui équiperont 10 Airbus A350F.



Il s'agira du premier avion-cargo motorisé par Rolls-Royce à opérer dans le Royaume d'Arabie saoudite.



Le Trent XWB-97 a prouvé sa fiabilité et sa durabilité au cours de sept années de service et de plus de trois millions d'heures de vol moteur.



Rolls-Royce a investi plus d'un milliard de livres sterling dans un programme qui apportera de nouvelles améliorations à la famille de moteurs Trent.



'Nous sommes fiers qu'AviLease ait choisi l'Airbus A350F équipé de notre moteur à la plus forte poussée, le Trent XWB-97' a déclaré Ewen McDonald, Chief Customer Officer de Rolls-Royce.





Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG 885,000 GBX LSE +1,72%