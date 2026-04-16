Rolls-Royce accélère la décarbonation de ses tests moteurs via le carburant HVO
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 17:27
Rolls-Royce annonce utiliser désormais de l'huile végétale hydrotraitée (HVO) pour alimenter les principaux bancs d'essai de ses moteurs mtu en Allemagne, permettant d'économiser environ 3 200 tonnes de CO2 d'ici fin 2025.
Le basculement, initié en septembre 2024, a été progressivement étendu aux sites de Friedrichshafen, Augsburg et Ruhstorf, couvrant notamment les moteurs de la série 4000 destinés aux trains, navires et systèmes énergétiques.
À Friedrichshafen, les émissions de CO2 liées aux tests ont reculé d'environ 25% en 2025 par rapport au diesel fossile, avec des gains attendus plus élevés en 2026 grâce à une utilisation annuelle complète du HVO.
Le carburant permet également de réduire les émissions de particules de plus de 40% et les oxydes d'azote jusqu'à 8%.
Le titre Rolls-Royce recule de 2,9% à Londres.
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