Rolls-Royce: a été sélectionné par GBN pour ses SMR

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce que sa filiale Rolls-Royce SMR a été sélectionnée par le programme Great British Nuclear (GBN) pour fournir la technologie de petits réacteurs modulaires (SMR) au Royaume-Uni. Cette décision intervient après un processus concurrentiel de deux ans.



Rolls-Royce SMR a été sélectionné par GBN pour construire trois unités SMR au Royaume-Uni.



Le succès de Rolls-Royce SMR générera des emplois, stimulera la chaîne d'approvisionnement et générera de la croissance économique, notamment en saisissant d'importantes opportunités d'exportation.



Tufan Erginbilgic, PDG de Rolls-Royce, a déclaré : Il s'agit d'un vote de confiance dans nos capacités nucléaires uniques, qui sera reconnue par les gouvernements du monde entier. C'est aussi la preuve que les choix stratégiques que nous avons faits dans la transformation de Rolls-Royce portent leurs fruits'.





