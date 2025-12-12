Rolf Buch est nommé conseiller exécutif chez KKR
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 17:10
Rolf Buch apportera son soutien aux équipes d'investissement et aux sociétés du portefeuille de KKR, en aidant à identifier de nouvelles opportunités d'investissement dans les domaines du capital-investissement, des infrastructures et de l'immobilier, ainsi qu'en renforçant les partenariats locaux.
Rolf Buch occupe depuis 2013 le poste de directeur général de Vonovia, la plus grande société immobilière résidentielle privée d'Europe, et conservera cette fonction jusqu'à la fin de l'année.
Auparavant, il a occupé des postes de direction chez Bertelsmann et a été directeur général d'Arvato.
Sous sa direction, le chiffre d'affaires de Vonovia a considérablement augmenté et l'entreprise a renforcé sa position sur le marché grâce à plusieurs acquisitions stratégiques indique le groupe.
" C'est un manager très expérimenté qui possède une expertise approfondie dans les secteurs des services aux entreprises et de l'immobilier. Sa vision stratégique et son réseau nous aideront à renforcer notre présence dans la région. " a déclaré Christian Ollig, associé et responsable de la région DACH chez KKR.
