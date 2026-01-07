ROI-Les droits de douane américains sur le cuivre drainent les entrepôts sous douane chinois : Andy Home

par Andy Home

Les exportations chinoises de cuivre raffiné ont atteint des niveaux record l'année dernière, le premier acheteur mondial s'étant retrouvé dans une situation de concurrence inhabituelle avec les États-Unis pour l'approvisionnement en métal.

Le contrat de cuivre américain du CME HGc1 continue de commander une prime considérable par rapport au prix international CMCU3 négocié sur le London Metal Exchange (LME) alors que le marché évalue le potentiel des droits de douane américains . Une décision a été reportée au mois de juin de cette année.

La prime à la livraison aux États-Unis aspire le métal de la chaîne d'approvisionnement mondiale, ce qui a pour effet de vider les zones d'entrepôts sous douane de la Chine.

Les expéditions chinoises vers l'étranger ont augmenté de 143 000 tonnes métriques en novembre, portant le total depuis le début de l'année à 698 500 tonnes, ce qui constitue déjà un record annuel.

En novembre, 57 700 tonnes ont été expédiées vers les États-Unis, toutes provenant de stocks conservés dans des entrepôts sous douane dans des ports chinois tels que Shanghai.

Le cuivre raffiné a également été expédié en masse vers des destinations européennes, alors que la menace persistante des droits de douane continue de fracturer les schémas commerciaux mondiaux.

LES STOCKS SOUS DOUANE DE LA CHINE SONT À NOUVEAU PILLÉS

L'explosion de l'arbitrage CME-LME l'année dernière a créé une opportunité sans précédent pour les négociants de tirer profit de l'expédition de cuivre physique vers les États-Unis.

Les stocks de cuivre du CME ont atteint plus de 450 000 tonnes, soit plus que les stocks combinés du LME et du Shanghai Futures Exchange.

Les stocks du LME de marques recherchées pour les livraisons aux États-Unis, en particulier le métal chilien, ont été épuisés. Le cuivre chinois et russe représentait 95 % des stocks enregistrés à la fin du mois de novembre.

L'attention s'est à nouveau portée sur ce qui se trouvait dans les zones d'entrepôts sous douane de la Chine, c'est-à-dire le métal qui a été physiquement déchargé mais qui n'a pas encore été dédouané en vue d'être livré à un acheteur du continent.

C'est la deuxième fois que ces stocks sous douane font l'objet d'un raid.

La Chine a exporté, ou plutôt redirigé, 120 000 tonnes de cuivre raffiné vers les États-Unis entre février et juillet de l'année dernière, alors que les droits de douane sur les importations semblaient être une certitude de course.

La décision du président américain Donald Trump en juillet d'appliquer des droits de douane, mais uniquement sur les produits en cuivre plutôt que sur le cuivre sous forme raffinée, a semblé mettre fin au commerce tarifaire.

Mais la prime du CME s'est de nouveau élargie depuis lors, les traders pariant sur le fait que la menace tarifaire n'a été que reportée.

Le bond de novembre des expéditions des ports chinois vers les États-Unis témoigne de l'attrait renouvelé des livraisons américaines.

COMBLER LES LACUNES

Les stocks de cuivre côté portuaire de la Chine partent également pour combler les lacunes qui se sont créées ailleurs, car les négociants dépouillent la chaîne d'approvisionnement des marques de métal qui peuvent être livrées dans le cadre du contrat du CME afin de garantir un arbitrage sans friction.

Les flux sortants de novembre comprenaient 16 500 tonnes destinées à l'Italie ainsi que des tonnages plus faibles destinés à l'Allemagne, à la Grèce et à la Suède.

La ruée vers les États-Unis a été telle que les disponibilités ont diminué et que les primes physiques ont augmenté partout ailleurs.

Le plus grand producteur européen, Aurubis NAFG.DE , a augmenté de manière agressive sa prime pour les ventes à terme cette année, la faisant passer de 228 dollars à 315 dollars la tonne par rapport au prix de base du LME.

Le producteur public chilien Codelco demande à ses clients européens 325 dollars par tonne et à ses acheteurs chinois 350 dollars par tonne, ce qui reflète la concurrence des négociants pour ses marques.

La Chine reste le plus grand importateur de cuivre au monde, bien que la hausse des expéditions vers l'étranger ait entraîné une contraction de 11 % de l'attraction nette exercée par le pays sur les unités en provenance du reste du monde au cours des 11 premiers mois de l'année 2025.

Mais la Chine a également eu du mal à rivaliser avec la prime américaine en ce qui concerne les marques livrables au CME.

Les importations chinoises de cuivre chilien ont chuté de 43 % en glissement annuel entre janvier et novembre, tandis que celles de métal péruvien ont chuté de 50 %.

Les acheteurs chinois sont devenus de plus en plus dépendants des expéditions en provenance de la République démocratique du Congo et de la Russie, qui ont représenté respectivement 37 % et 11 % des importations totales au cours des onze premiers mois de 2025.

CONFUSION DES SIGNAUX

Il est difficile de savoir quelle quantité de cuivre a été stockée dans les zones d'entrepôts sous douane de la Chine ces dernières années.

Classé par les services douaniers du pays comme une importation, le métal ne devient statistiquement visible que s'il est réexpédié ailleurs, auquel cas il apparaît dans le registre des exportations sous un code unique.

Mais il est clair qu'il y en a beaucoup moins aujourd'hui qu'avant que M. Trump n'évoque pour la première fois les droits de douane en février.

L'épuisement des stocks portuaires chinois montre à quel point l'éventualité de droits de douane américains a bouleversé les flux mondiaux de cuivre physique.

Il s'agit également d'un problème majeur lorsqu'il s'agit d'évaluer ce qui se passe sur un marché qui atteint régulièrement des sommets historiques en termes de prix.

Les stocks mondiaux ont clôturé 2025 au-dessus de 800 000 tonnes pour la première fois depuis 2013, ce qui pourrait freiner l'exubérance haussière du marché.

Mais le moteur de l'augmentation des stocks visibles a été le CME, où le cuivre continue d'arriver quotidiennement. Une partie de ce métal peut provenir de l'ombre statistique des zones d'entrepôts sous douane de la Chine, ce qui complique encore le tableau des stocks mondiaux.

Le déplacement tectonique des stocks de cuivre vers les États-Unis se poursuit et continue de fausser à la fois la chaîne d'approvisionnement physique et le signal de prix des stocks.

L'épuisement des disponibilités partout ailleurs, y compris dans les stocks portuaires de la Chine, risque de s'aggraver tant que la menace tarifaire de Trump créera une prime CME suffisamment importante pour couvrir les coûts de l'expédition physique.

Andy Home est un chroniqueur de Reuters. Les opinions exprimées sont les siennes

