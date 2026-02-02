ROI-Le spectre de la Fed de Warsh provoque un effondrement de la "dépréciation" des métaux précieux : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters) par Jamie McGeever

Dans quelle mesure la récente manie de l'or et de l'argent a-t-elle été alimentée par les craintes d'une "dépréciation" du dollar américain? Pas mal, si l'on en juge par l'effondrement des métaux précieux vendredi après l'annonce par le président américain Donald Trump du choix de l'ancien faucon de l'inflation Kevin Warsh comme nouveau président de la Réserve fédérale.

L'effondrement a été véritablement historique. Le platine XPT= et l'argent XAG= ont affiché les plus fortes pertes jamais enregistrées en une journée, chutant respectivement de 20 % et 30 %, et l'or XAU= a plongé de 10 %, enregistrant ainsi sa plus forte baisse depuis 1983.

Cette situation reflète en partie le niveau de spéculation qui sous-tend l'ascension rapide des prix des métaux précieux au cours des derniers mois. L'argent a augmenté de 70 % au cours des quatre premières semaines de l'année. Pourtant, cette flambée était apparemment ancrée dans quelque chose de réel: les craintes que les États-Unis ne s'engagent sur une voie ruineuse de folie fiscale, d'expansion de la masse monétaire et de dégradation de la monnaie.

Les métaux précieux constituaient une protection contre cette situation, qui s'est rapidement transformée en une bulle prête à éclater. Il ne manquait plus qu'un catalyseur. C'est là qu'intervient Kevin Warsh .

Les avis sur la manière dont M. Warsh, ancien gouverneur de la Fed de 2006 à 2011, dirigera la banque centrale s'il est confirmé dans ses fonctions sont très partagés, en grande partie parce que sa position politique a apparemment considérablement évolué au fil des ans.

En tant que gouverneur de la Fed, il était connu comme un "faucon" politique, inquiet de l'impact inflationniste des expériences monétaires de la Fed à la suite de la crise financière mondiale, alors même que le chômage était élevé et que l'inflation n'était pas un problème.

En fait, M. Warsh a démissionné du Conseil des gouverneurs de la Fed en 2011 pour protester contre le programme d'"assouplissement quantitatif" de la banque centrale, qui consiste à acheter d'énormes quantités d'obligations pour maintenir les taux d'intérêt à long terme à un niveau bas.

Aujourd'hui, M. Warsh est d'accord avec M. Trump, le secrétaire au Trésor Scott Bessent et les gouverneurs de la Fed Stephen Miran et Christopher Waller pour dire que les taux d'intérêt devraient être plus bas, même si l'inflation reste supérieure à l'objectif de 2 % de la banque centrale.

Une chose n'a toutefois pas changé. M. Warsh s'oppose à ce que la Fed conserve un bilan hypertrophié et souhaite que la banque centrale réduise son empreinte sur les marchés financiers.

Pas plus tard qu'en octobre, M. Warsh a déclaré à Fox Business que la Fed devrait "libérer le bilan, retirer l'argent de Wall Street".

DE L'HUILE SUR LE FEU

D'une manière générale, si la Fed est encore plus opposée à l'"impression monétaire", le commerce de la "dépréciation" diminue et les actifs "durs" comme les métaux précieux perdent de leur éclat.

Le dollar USD= et les rendements du Trésor ont augmenté à la nouvelle de la nomination de M. Warsh vendredi, mais seulement modestement, ce qui signifie que les traders ne modifient pas radicalement leurs attentes en matière de taux d'intérêt.

Cette combinaison de mouvements de marché souligne le fait que l'opération de "dépréciation" observée ces derniers mois ne concernait pas le marché des changes ou les obligations, mais les métaux précieux.

En effet, l'or était la "couverture préférée du monde contre la dépréciation du dollar" et la position "long gold" était l'opération la plus courue au monde, selon l'enquête réalisée le mois dernier par les gestionnaires de fonds de la Bank of America.

Un certain recul était inévitable dans un marché qui s'est emballé.

Les investisseurs en or et en argent étaient déjà confrontés à des appels de marge de plus en plus importants et à la pression de l'encaissement, de sorte que lorsque la nouvelle de M. Warsh est tombée, ils se sont précipités vers la sortie.

"Cela a mis de l'huile sur le feu", déclare Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management. "C'était une tempête parfaite."

LE TRILEMME DU BILAN DE LA FED

Mais la nouvelle de la fin du commerce de la dépréciation pourrait être largement exagérée.

Tout d'abord, il y a de bonnes raisons de penser que la Fed ne va pas - et ne peut pas - réduire davantage son bilan. Si elle le faisait aux niveaux actuels, elle risquerait d'épuiser les réserves des banques à des niveaux dangereusement bas, ce qui pourrait provoquer un blocage des marchés de prêts interbancaires, entraînant une hausse vertigineuse des taux du marché monétaire, comme cela s'est produit à la fin de l'année 2019.

La crainte d'une répétition est la raison pour laquelle la Fed a mis fin au resserrement quantitatif en décembre et a lancé l'opération "achats de gestion des réserves" (RMP), qui, techniquement, élargit son bilan en se chargeant de bons à court terme plutôt que d'obligations.

M. Warsh peut donc souhaiter une empreinte plus petite de la Fed, mais il sera confronté à ce que l'on appelle le "trilemme du bilan". Selon un document de la Fed publié le mois dernier, la banque centrale ne peut atteindre que deux des objectifs suivants à la fois: un bilan réduit, une faible volatilité des taux à court terme et une intervention limitée sur le marché.

"En d'autres termes, un petit bilan impose soit des taux volatils, soit des opérations fréquentes de la banque centrale; pour éviter les deux, il faut un bilan plus important", ont-ils constaté.

Pour l'instant, la perspective d'avoir à la tête de la Fed un défenseur des bilans réduits semble refroidir le commerce de la dépréciation. Mais compte tenu de ces réalités, de l'ombre menaçante du président et de la trajectoire budgétaire de l'Amérique, il est peu probable qu'elle l'éteigne.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters)

