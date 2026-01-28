ROI-Le risque d'intervention sur le yen reste important : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition de la chronique de mardi pour les abonnés supplémentaires sans aucun changement. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Le yen a bondi de près de 4 % depuis vendredi sans que les autorités japonaises ne dépensent un seul centime sur le marché des changes. Si Tokyo veut tirer parti de cette évolution, c'est maintenant qu'il faut frapper.

Le bond de la devise japonaise JPY= à un plus haut de deux mois et demi près de 153,00 pour un dollar mardi est survenu après que laRéserve fédérale de New York a effectué des contrôles de taux sur ledollar/yen vendredi à la demande de Tokyo. Les traders effrayés ont pris cela comme un signe que l'intervention coordonnée des États-Unis et du Japon pour renforcer le yen pourrait être imminente.

Cela ne s'est pas encore produit. Et il y a de bonnes raisons pour lesquelles une action conjointe - un événement rare - est peu probable à ce stade.

Mais une intervention unilatérale de Tokyo, avec l'approbation tacite de Washington, ne peut être écartée d'emblée.

Tout d'abord, l'histoire récente montre que le Japon n'hésite pas à intervenir sur le marché des changes, souvent de manière massive. Les interventions d'achat de yens en 2022 et 2024 ont permis à Tokyo de dépenser environ 160 milliards de dollars au total. Et certaines de ces actions ont eu lieu lorsque le yen était plus fort qu'aujourd'hui.

Qui plus est, le moment est peut-être opportun pour agir d'un point de vue politique à court terme. La Première ministre Sanae Takaichi ne voudra probablement pas que le yen stagne à des niveaux historiquement bas, proches de 160 pour un dollar, lorsque le pays votera lors des élections anticipées qu'elle a convoquées pour le 8 février.

Les analystes estiment que la récente faiblesse du yen et l'effondrement simultané du marché des obligations d'État japonaises sont directement liés aux promesses de Sanae Takaichi d'augmenter les dépenses et de réduire les impôts, notamment en proposant de suspendre pendant deux ans la taxe sur les ventes de 8 %.

Plus important encore, le marché est prêt à intervenir. Les opérateurs sont sur la défensive, les nerfs sont à vif et le positionnement spéculatif est moins un obstacle à de nouvelles baisses du dollar/yen.

Les données de la Commodity Futures Trading Commission montrent que les fonds spéculatifs ont commencé l'année 2026 avec une position nette "courte" sur le yen. Cette position n'est pas très importante au regard des normes historiques, mais ces fonds étaient en position nette "longue" sur le yen tout au long de l'année dernière. Si le yen s'apprécie davantage aujourd'hui, ces fonds pourraient être contraints de revenir en arrière, ce qui constituerait un puissant moteur pour toute action gouvernementale.

En résumé, si Tokyo souhaite que le yen s'éloigne de la zone des 160 yens pour un dollar et prenne de l'élan, il peut y parvenir.

LE DÉSALIGNEMENT À LONG TERME DU YEN

Il s'agit là des raisons potentielles justifiant une intervention à court terme, mais le tableau est encore plus clair si l'on fait un zoom arrière. Le yen est extrêmement faible sur une base historique et considérablement sous-évalué sur la base de la parité du pouvoir d'achat (PPP).

Le taux de change effectif réel du yen (REER), une mesure de sa valeur qui tient compte des différences d'inflation entre les pays, est proche de son niveau le plus bas. Il a chuté de 30 % au cours des cinq dernières années et n'a pas bénéficié de l'évolution extrêmement positive des écarts de rendement entre les obligations américaines et japonaises depuis 2023.

Certes, le Japon affiche toujours des taux d'intérêt corrigés de l'inflation, ou "réels", profondément négatifs, ce qui en fait une exception parmi les grandes économies. Mais la Banque du Japon relève ses taux, quoique lentement, et l'écart de taux "réel" entre les États-Unis et le Japon est le plus faible depuis trois ans.

Cela devrait justifier une hausse du yen. Naomi Fink, stratège mondiale en chef chez Amova Asset Management, estime que la "juste valeur" à court terme du dollar/yen, sur la base des écarts de rendement relatifs, se situe dans la région des 147-149 yens. Elle estime que la "juste valeur" à long terme du dollar/yen sur la base de la PPA se situe autour de 100 yens.

Mais pour qu'il revienne à ce niveau, il faudrait une politique monétaire beaucoup plus favorable, la BOJ doit "rejoindre la foule" dans la fixation des taux du G7 (c'est-à-dire fixer un taux réel positif) si elle veut faire remonter le yen durablement", a écrit l'économiste Phil Suttle lundi.

En fin de compte, la politique pourrait être le facteur le plus important. Tokyo veut un yen plus fort et Washington veut un dollar plus faible. Tant qu'il en sera ainsi et que le taux de change dollar/yen se situera à un niveau historiquement élevé, la menace d'une intervention continuera de planer.

