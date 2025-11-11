ROI-Le cuivre s'ajoute à la liste des minéraux critiques, mais les États-Unis en ont déjà beaucoup : Andy Home

Le cuivre a été ajouté à la liste des minéraux critiques du gouvernement américain - les métaux jugés vitaux pour la sécurité économique et nationale du pays.

Heureusement, les États-Unis ont déjà accumulé ce qui est le deuxième plus grand stock de cuivre au monde, derrière les réserves de la Chine.

Ils l'ont fait sans dépenser un seul dollar d'argent fédéral. C'est plutôt le marché du cuivre qui a fait tout le travail, sous la forme d'un écart d'arbitrage béant entre le prix américain négocié par le CME CME.O et le prix international négocié à la Bourse des métaux de Londres (LME).

Cet écart de prix a déjà attiré des quantités massives de cuivre physique aux États-Unis. Et il continue de le faire car le marché parie que la désignation de minéral critique, signalée pour la première fois en août , augmente les probabilités de droits de douane sur les importations américaines.

NÉGOCIER L'ÉCART

Lorsque le président américain Donald Trump a ordonné une enquête sur les importations de cuivre pour des raisons de sécurité nationale en février, le marché s'est empressé d'évaluer la possibilité de droits de douane américains similaires à ceux déjà imposés sur l'acier et l'aluminium.

La prime au comptant du CME par rapport au marché londonien

LMECMXCUc1 a atteint près de 3 000 dollars par tonne métrique à un moment donné en juillet, créant une opportunité extraordinaire pour les plus grands négociants du monde d'expédier autant de métal physique qu'ils pouvaient mettre la main sur les États-Unis.

La prime a implosé en juillet lorsque l'administration Trump a pris à revers le marché en imposant des droits de douane sur les importations de produits semi-fabriqués en cuivre, mais en reportant à juillet 2026 une décision sur le métal raffiné.

Le commerce tarifaire est terminé?

C'est ce qu'il semblait, mais l'écart d'arbitrage s'est à nouveau creusé. La prime au comptant du CME est passée de moins de 100 dollars la tonne en août à plus de 300 dollars, tandis que la prime à terme à 10 mois s'élève désormais à près de 800 dollars la tonne.

Certes, l'écart d'arbitrage actuel n'est pas aussi important qu'en juillet, mais il est plus que suffisant pour couvrir les coûts physiques de l'expédition des unités vers les États-Unis.

MARCHÉ DE PREMIER RECOURS

Cette année, le commerce tarifaire est visible sous la forme d'une augmentation des stocks de cuivre détenus par le CME, qui n'a que des points de livraison nationaux aux États-Unis.

Les stocks du CME sont passés d'un minimum de 83 900 tonnes en février à plus de 335 000 tonnes. Les entrepôts du CME contiennent désormais plus de cuivre que le LME et le Shanghai Futures Exchange réunis.

Le métal continue d'arriver chaque jour dans le réseau de livraison du CME, principalement à la Nouvelle-Orléans, mais il y a également eu des arrivées à Baltimore, Salt Lake City et Tucson.

Ce qui se trouve au CME n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg.

La société de conseil Benchmark Minerals Intelligence pense qu'il y a au total entre 731 000 et 831 000 tonnes de cuivre "économiquement piégé" aux États-Unis. Piégé dans le sens où il faudrait maintenant une énorme inversion de l'arbitrage entre les États-Unis et le reste du monde pour libérer le métal en vue de sa réexportation.

En effet, étant donné le nouvel élargissement de la prime américaine, il est probable que davantage de métal rejoigne la montagne de cuivre croissante plutôt que d'aller dans l'autre sens.

Les statistiques commerciales américaines ont été affectées par la fermeture du gouvernement, mais les importations de cuivre raffiné ont déjà dépassé le million de tonnes au cours des sept premiers mois de l'année, soit une augmentation de près de 400 000 tonnes par rapport à la même période de l'année précédente.

Des données plus récentes sur les exportations des principaux fournisseurs de cuivre, tels que le Chili, le Pérou et l'Australie, ne laissent entrevoir aucun relâchement dans le commerce tarifaire physique.

Les États-Unis restent le marché de premier recours pour le cuivre de réserve, ce qui explique pourquoi le plus grand producteur européen Aurubis NAFG.DE a été en mesure d'augmenter agressivement sa prime pour les livraisons de 2026 de 38 % pour atteindre un record de 315 $ par tonne par rapport au prix de base de la LME.

STOCK STRATÉGIQUE AMÉRICAIN

La dynamique du marché a engendré une redistribution tectonique du cuivre mondial vers les États-Unis, où il est désormais bloqué par la même dynamique.

Sans que personne ne semble l'avoir planifié, le pays est en train de constituer avec succès ce que l'on pourrait décrire comme un stock stratégique, mais détenu par le secteur commercial plutôt que par l'État.

Ce stock continue de s'accroître et continuera de le faire tant que l'arbitrage permettra aux négociants de faire un profit facile en ramassant du métal partout ailleurs et en l'envoyant dans un port américain.

Personne ne sait combien de cuivre est détenu par l'administration chinoise des réserves stratégiques. C'est un secret d'État, mais un objectif de deux millions de tonnes circule sur le marché depuis de nombreuses années.

Les États-Unis n'en sont pas encore là, mais ils sont en bonne voie pour constituer une réserve de taille similaire.

Le commerce des droits de douane sur le cuivre pourrait toutefois connaître encore un nouveau rebondissement ironique.

L'administration Trump a déclaré qu'elle réexaminerait la dépendance des importations américaines en juillet de l'année prochaine, avec l'option d'introduire progressivement un tarif sur le cuivre raffiné à partir de 2027.

Chaque tonne de cuivre dédouanée aux États-Unis réduit cette dépendance, même si l'on ne tient pas compte de l'effet stimulant des droits de douane sur la production nationale.

Andy Home est un chroniqueur de Reuters. Les opinions exprimées sont les siennes

