ROI-La victoire en douceur de Takaichi peut encore être le signe d'un parcours semé d'embûches pour le yen et les obligations japonaises : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reproduit sans changement. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters) par Jamie McGeever

Les marchés financiers sont censés détester l'"incertitude", mais la clarté totale de la victoire électorale de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi, dimanche, pourrait inaugurer une période de volatilité accrue sur les marchés des devises et des obligations du pays.

Le parti libéral-démocrate au pouvoir a remporté une victoire écrasante lors des élections à la chambre basse, obtenant une supermajorité avec deux tiers des sièges. Cela signifie que Takaichi - qui a promis une relance budgétaire somptueuse - peut désormais passer outre la chambre haute, qu'elle ne contrôle pas.

Les largesses prévues par Takaichi - y compris la promesse de suspendre pendant deux ans la taxe de vente de 8 % sur les produits alimentaires - ont ébranlé les obligations d'État japonaises (JGBs) et le yen pendant des semaines, les faisant chuter à des niveaux historiquement bas.

Cela signifie qu'une grande partie des dépenses prévues avait déjà été intégrée dans les prix avant le scrutin. Les rendements des obligations japonaises à long terme se sont rapidement repliés après une hausse initiale lundi, et le yen s'est redressé vers 156 pour un dollar après être tombé à 158 pour un dollar.

Cela s'explique probablement par le fait qu'Atsushi Mimura, le principal diplomate japonais chargé des questions monétaires, a déclaré que le ministère des finances (MoF) surveillait de près le taux de change. Les fonctionnaires du ministère des finances ont averti à plusieurs reprises que toutes les options étaient sur la table pour contrer ce qu'ils appellent la volatilité excessive du yen.

Les cambistes en ont déduit qu'une intervention directe pour soutenir le yen restait probable si la monnaie continuait à se déprécier vers la barre des 160 yens pour un dollar.

Mais ce calme pourrait ne pas durer. On ne sait toujours pas très bien comment Takaichi financera sa politique fiscale. La suspension de la taxe sur les ventes de produits alimentaires devrait à elle seule coûter environ 5 000 milliards de yens (32 milliards de dollars).

En outre, le mandat de Takaichi soulève le risque de frictions entre le gouvernement et la Banque du Japon.

Si l'assouplissement budgétaire de la Première ministre déclenche une nouvelle chute des JGB et une flambée des rendements, la BOJ sera soumise à une pression accrue pour riposter par un resserrement monétaire plus agressif, en accélérant le rythme et l'ampleur des hausses de taux d'intérêt.

Si le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, et ses collègues sont peut-être prêts à le faire, la forte hausse des coûts d'emprunt ne faisait pas partie de l'offre de Takaichi à l'électorat japonais. Son administration ferait-elle pression sur la BOJ pour qu'elle n'agisse pas de manière trop agressive? C'est fort possible.

LE DOLLAR/YEN VISE 160,00

Cela s'inscrit dans le débat mondial sur l'indépendance des banques centrales qui s'est enflammé l'année dernière, alors que l'administration du président américain Donald Trump a élargi la portée de ses attaques contre la Réserve fédérale. La BOJ jouit d'une indépendance monétaire, mais elle est largement considérée comme ayant l'une des relations de travail les plus étroites avec son gouvernement parmi ses pairs des marchés développés.

Si le gouvernement devait accroître la pression sur la BOJ pour qu'elle n'accélère pas son cycle de resserrement, il risque d'accélérer le déclin du yen, augmentant ainsi la volatilité contre laquelle le MoF a mis en garde.

"Nous nous attendons à ce que la volatilité implicite augmente à nouveau, avec le dollar/JPY se déplaçant vers et au-delà de 160 alors que les marchés digèrent l'impact total des résultats des élections", ont écrit les analystes de Goldman Sachs dimanche.

Leurs homologues de Barclays préviennent que la tolérance du public et des autorités à l'égard d'une inflation élevée, alimentée par un yen faible, sera faible.

La tolérance de Washington à l'égard d'une nouvelle dépréciation du yen par rapport au dollar américain sera également limitée, car l'administration Trump a clairement indiqué qu'elle souhaitait une monnaie plus compétitive.

Tout cela suggère qu'une certaine forme d'action officielle - qu'il s'agisse de hausses de taux ou d'interventions sur le marché des changes - pourrait être inévitable. Dans les deux cas, les marchés seront plus agités.

RENDRE AU JAPON SA GRANDEUR D'ANTAN

Il y a cependant une autre façon de considérer les résultats des élections. La réaction positive du marché jusqu'à présent suggère qu'il y a une chance que le programme de Takaichi - avec son éthique "Make Japan Great Again" - puisse finir par faire monter le yen et les actifs japonais étant donné la promesse d'une croissance plus élevée.

Cela est d'autant plus vrai s'il tente de faire revenir une partie des 3 400 milliards de dollars d'actifs étrangers nets que les investisseurs japonais détiennent à l'étranger.

Mais il y a aussi les fondamentaux du déficit, qui suggèrent que la vente de yens pour des dollars n'est peut-être pas un bon pari. Si le Japon affiche un ratio dette/PIB massif de plus de 200 %, il dispose également d'un excédent de la balance courante et d'un déficit budgétaire de seulement 3 % environ du PIB, soit à peu près la moitié de celui des États-Unis, qui affichent depuis longtemps des déficits jumeaux.

Mais la direction budgétaire de Tokyo semble assez claire et, contrairement au dollar, le yen ne bénéficie pas du coussin offert par le fait d'être le principal actif de réserve du monde.

La monnaie et les obligations japonaises pourraient donc rester sur la défensive, ce qui montre que la certitude politique n'est pas toujours rassurante.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters)

Vous appréciez cette rubrique? Consultez Reuters Open Interest (ROI), votre nouvelle source essentielle de commentaires financiers mondiaux. Suivez ROI sur LinkedIn, et X.

Et écoutez le podcast quotidien Morning Bid sur Apple , Spotify , ou l'application Reuters . Abonnez-vous pour écouter les journalistes de Reuters discuter des plus grandes nouvelles des marchés et de la finance sept jours sur sept.