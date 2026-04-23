ROI-La hausse des remboursements d'impôts aux États-Unis atténue le choc énergétique. Mais pas pour longtemps : McGeever

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(Répétition de la chronique de mercredi pour les abonnés supplémentaires sans aucun changement. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

La date limite de déclaration des revenus aux États-Unis , le 15 avril, suscite souvent à la fois la crainte et l'impatience: la lourdeur administrative de la déclaration et la perspective d'un remboursement inattendu. Cette année, ce remboursement pourrait être beaucoup plus important que d'habitude, et le moment ne pourrait être mieux choisi.

Selon les économistes de Goldman Sachs, les remboursements d'impôts sont actuellement supérieurs de 17 % à ceux de l'année dernière, ce qui représente une manne de 50 milliards de dollars pour les consommateurs d'ici à la fin du mois de mai par rapport à la même période de l'année dernière.

Cette manne devrait donner un coup de pouce bien nécessaire aux consommateurs et à l'économie en général, après la flambée des prix du carburant qui a suivi le déclenchement de la guerre contre l'Iran il y a deux mois.

En effet, le mois dernier déjà, les consommateurs semblaient s'appuyer sur les remboursements attendus pour faire face à la hausse record des prix de l'essence. Les ventes au détail

en mars ont augmenté beaucoup plus que prévu, selon les chiffres publiés mardi .

Cette résistance a incité la Fed d'Atlanta à relever son estimation du modèle GDPNow pour la croissance du premier trimestre à un taux annualisé de 1,2 %, contre 0,9 %, ce qui constitue la première révision à la hausse depuis un mois.

Il s'agit d'une petite amélioration, mais elle est bienvenue. Les perspectives de consommation étaient raisonnablement bonnes au début de l'année; la guerre en Iran les a depuis considérablement assombries, obligeant à revoir à la baisse les prévisions de croissance.

La question est maintenant de savoir combien de temps durera l'impulsion donnée par les remboursements.

Les dépenses de consommation devraient être élevées en avril. Les remboursements importants et ponctuels sont généralement considérés comme des revenus discrétionnaires et ont donc tendance à être dépensés rapidement plutôt qu'épargnés, en particulier lorsque les ménages sont confrontés à des coûts sensiblement plus élevés ailleurs.

Mais ce calendrier signifie également que le coup de pouce risque de s'estomper rapidement si le choc des prix de l'énergie persiste, ce qui obligera les consommateurs à puiser dans leur épargne qui a déjà été épuisée au cours des derniers mois.

L'ABSORPTION DES RABAIS

Les économistes de Morgan Stanley proposent une analyse qui donne à réfléchir. Ils prévoient que l'augmentation moyenne des remboursements d'impôts ne compensera la flambée du prix de l'essence que si le prix moyen à la pompe ne dépasse pas 3,60 dollars le gallon cette année. Ce chiffre est encore supérieur à 4,00 dollars.

À moins d'une chute brutale et rapide des prix, la pompe avalera les remboursements. Selon Oxford Economics, la croissance des dépenses de consommation au deuxième trimestre pourrait être faible malgré la manne des remboursements, voire inférieure à 1 %.

Les économistes de Goldman ne sont pas non plus optimistes quant à la capacité des consommateurs à résister longtemps à la hausse des prix à la pompe avant de réduire leurs dépenses.

Selon leur scénario de base, le baril de Brent LCOc1 devrait descendre à 80 dollars d'ici la fin de l'année, alors qu'il avait atteint une moyenne d'environ 100 dollars depuis que la guerre a éclaté le 28 février, contre 70 dollars la veille, ce qui créerait une perte de 70 milliards de dollars par an pour les consommateurs. Aux prix actuels, cette perte est estimée à 140 milliards de dollars par an.

PAS SI VITE

Mais n'appelez pas encore à la capitulation du consommateur américain.

Les bilans des ménages moyens sont en bonne santé, surtout si l'on considère que les prix des actions ont si bien résisté. Les prédictions sur l'effondrement du consommateur américain au cours des dernières années ont toujours sous-estimé la force de cet "effet de richesse".

De plus, selon Motio Research, le revenu réel des ménages n'a jamais été aussi élevé depuis le lancement de la série de données en 2010, si l'on exclut l'année 2020, faussée par la pandémie.

Il est vrai que l'indice de stress des consommateurs publié mercredi par le Kearney Consumer Institute montre que 37 % des consommateurs américains se sont sentis stressés par la dette et l'épargne au premier trimestre, contre 10 % au dernier trimestre de l'année dernière. Mais une tendance persistante de ces dernières années est le décalage massif entre ce que les consommateurs déclarent ressentir et l'impact réel de leur anxiété sur leurs dépenses.

Les consommateurs à faible revenu sont bien sûr beaucoup plus vulnérables, car ils consacrent une part plus importante de leur revenu à l'énergie. Mais ils ne sont responsables que d'une part limitée des dépenses globales des États-Unis, de sorte que les chiffres économiques globaux peuvent rester élevés même si de vastes segments de la population sont en grande difficulté.

En fin de compte, les remboursements d'impôts devraient retarder la hausse des prix à la pompe, mais, comme pour tout ce qui concerne la crise, la question est de savoir combien de temps cela peut durer.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)

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