ROCTOOL - RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2022 - Forte amélioration des résultats

Roctool (Euronext Growth – FR0010523167 – ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, présente aujourd’hui ses résultats semestriels consolidés au 30 juin 2022.

Mathieu Boulanger, Directeur général de Roctool, précise : « La transformation de Roctool se poursuit. Dans un contexte économique perturbé, la percée de nos technologies, pour soutenir les solutions et applications écoresponsables auprès d’un nombre croissant de donneurs d’ordres de tout premier plan, doublée d’une amélioration croissante de nos résultats, ouvre la voie à un véritable changement de dimension. »



Le chiffre d’affaires s’établit à 4,1 M€, signant une hausse de +42 % vs le S1 2021, porté par à un fort retour du marché automobile qui représente 53% du chiffre d’affaires total du S1 2022.

En ligne avec les anticipations de la société, les ventes progressent sur l’ensemble des marchés : beauté, grande consommation, industrie et énergie. Portée par la nécessité de trouver des solutions durables pour leurs produits à base de matières écoresponsables, les acteurs économiques se tournent vers la technologie éprouvée Roctool qui respecte leurs cahiers des charges très rigoureux.



Forte de cette dynamique, la société parvient à fortement améliorer son taux de marge brute à 76% (vs. 69% au S1 2021) et présente un résultat net bénéficiaire au premier semestre.