ROCTOOL - MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2023

Roctool (Euronext Growth – FR0010523167 – ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2023.

Le rapport financier semestriel 2023 peut être consulté sur le site internet de Roctool à l'adresse suivante : https://www.roctool.com/fr/Société/ dans la rubrique « Documents de l’entreprise ».