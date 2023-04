ROCTOOL - Mise à disposition du rapport financier annuel 2022

Roctool (Euronext Growth – FR0010523167 – ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel 2022.



Le rapport financier annuel 2022 peut être consulté sur le site de Roctool SA, www.roctool.com, dans la rubrique Company Documents / Financial reports.



A propos de Roctool : Roctool est spécialisée dans les technologies de chauffage et de refroidissement rapides pour l'injection plastique et le moulage composite. Les procédés développés par Roctool sont en production dans les industries suivantes : l’automobile, l’électronique, les biens de consommation, les énergies renouvelables, le packaging luxe et beauté, et le médical. Roctool est une technologie de moulage par induction, pour le plastique, les composites, et les matériaux recyclés. Roctool propose des services d'ingénierie, des générateurs à induction, du matériel d'outillage et une assistance sur site aux fabricants du monde entier. Les technologies Roctool sont réputées pour supprimer les opérations secondaires, ce qui permet aux fabricants de réduire le coût global des pièces produites, ainsi que leur impact environnemental. Le siège social est au Bourget-du-Lac (France). Roctool est présent aux Etats-Unis, en Chine, au Japon et en Allemagne.

