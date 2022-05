ROCTOOL innove avec le CEA - Présentation de panneaux solaires légers, 3D et éco-responsables au JEC et à Intersolar

Roctool (Euronext Growth – FR0010523167 – ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, présentera en exclusivité les derniers panneaux solaires mis en forme et 100% thermoplastiques lors des salons internationaux majeurs :

JEC World - Paris du 03 au 05 mai 2022

INTERSOLAR - Munich du 11 au 13 mai 2022.



Au cours de cette collaboration avec le CEA, Roctool a mis au point sa technologie Light Induction Tooling - LIT™, dans le domaine de l’énergie solaire, baptisée ainsi LIT« Rapid Solar ».



Pour rappel, l’objectif ambitieux de ce programme est de démontrer la faisabilité d’un panneau solaire, avec un procédé de rupture pour permettre :

des formes et applications spécifiques, comme par exemple le toit ou le capot automobile

des temps de cycles rapides, de l’ordre de moins de 15 minutes

l’adaptabilité à des applications futures de grandes dimensions de plus de 3 m²

Pour proposer une technologie nouvelle et industrielle :

de grande cadence

flexible en terme de contrôle de température

d’origine 100% européenne

compatible avec les nouvelles technologies de cellules solaires avancées

Et avec un impact environnemental réduit, notamment :

faible consommation énergétique par pièce fabriquée

utilisable avec des matériaux hautes performances 100% thermoplastique

pour des solutions compatibles avec des pièces finies 100% recyclable