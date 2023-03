ROCTOOL - Freudenberg e-Power Systems signe un accord stratégique avec Roctool pour de nouvelles applications de piles à combustible

Après plus de 2 ans d'études d'ingénierie et d'évaluation technologique, Freudenberg a choisi la technologie Roctool pour la fabrication de piles à combustible innovantes, dédiées aux technologies de l'hydrogène.



Freudenberg est un groupe technologique mondial porté vers ses clients. La société a une vision long terme grâce à des innovations tournées vers l'avenir.

En collaboration avec ses partenaires, ses clients et le monde de la science, Freudenberg développe des technologies, des produits, des solutions et des services de pointe pour plusieurs segments du marché mondial. La technologie de chauffage par induction brevetée de Roctool offre des capacités de chauffage performante. Cet accord soutient les projets de piles à combustible innovants en cours avec Freudenberg, visant une méthode de fabrication durable.

"Le partenariat avec Roctool est pour Freudenberg une étape importante dans notre stratégie d'industrialisation et renforce notre technologie de fabrication innovante dans le domaine des piles à combustible pour les applications lourdes, qui ont un potentiel de croissance exponentielle", a déclaré Tobias Umseher, Vice-Président des Opérations et du SCM.