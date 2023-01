ROCTOOL - 2022 : une nouvelle année de croissance !

Roctool (Euronext Growth – FR0010523167 – ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, annonce un chiffre d’affaires annuel record au 31 décembre 2022 de 9,4 M€, en hausse de 14 % par rapport à 2021, et de 44 % versus 2020 avec un chiffre d’affaires qui était de 6,5 M€.



Mathieu Boulanger, Directeur Général de Roctool commente : « Nous enregistrons cette année un chiffre d’affaires historique et nous rapprochons des dix millions d’euros. Suite à un bon exercice 2021, nous avions un challenge de maintenir une croissance sur 2022 et ce en ligne avec notre plan de marche. C’est chose faite. Notre initiative « Eco Moulding » séduit de façon exponentielle, prospects et clients. Ce changement radical de posture, alors même que la conjoncture reste complexe, a permis à Roctool de s’imposer auprès de nombre d’industriels et de grands comptes grâce à une démarche écoresponsable et innovante. Avec en point d’orgue la signature annoncée en ce début d’année 2023, du partenariat industriel mondial avec STANDEX Engraving, nous sommes plus qu’enthousiastes et confiants quant aux perspectives de notre activité. »