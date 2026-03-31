Rockwell Automation en baisse après que Jefferies a réduit sa note à "conserver"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 mars - ** Les actions du fabricant de produits d'automatisation industrielle Rockwell Automation ROK.N sont en baisse de 0,2 % à 348 $ en pré-marché

** Jefferies prend en charge la couverture de la société et rétrograde la note de "buy" à "hold", réduit l'objectif de prix de 490 $ à 380 $

** Le nouvel objectif de prix montre encore une hausse de 9% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier indique que l'incertitude macroéconomique persistante pourrait retarder les nouveaux projets d'investissement de la société, ce qui limiterait la croissance dans les jours à venir

** Il ajoute que le principal inconvénient de la société est la concurrence croissante dans le domaine des logiciels, avec des concurrents qui mènent des initiatives numériques similaires et l'IA susceptible de peser sur la croissance future ou le pouvoir de fixation des prix

** 14 des 30 sociétés de courtage classent l'action à l'achat ou plus, 16 à conserver; leur objectif de prix médian est de 440 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait chuté de 10,4 % depuis le début de l'année