RockFi ouvre 3 nouvelles antennes à Bordeaux, Lyon et Toulon

(AOF) - RockFi a apporté un correctif à sa communication de ce matin. Le texte corrigé suit. RockFi a annoncé l’ouverture de trois nouveaux bureaux et le lancement de son application privée. Déjà présente à Paris, Lille et Annecy, la fintech française spécialisée dans la gestion privée a ouvert trois nouvelles antennes à Bordeaux, Lyon et Toulon et elle prévoit d’ouvrir de nouveaux bureaux à Toulouse, Nice et Rennes en 2025.

Pierre Marin, CEO et co-fondateur de RockFi, a déclaré : "Cette expansion géographique témoigne de notre engagement à être au plus près de nos clients et à offrir un service de gestion patrimoniale innovant, adapté aux attentes d'une nouvelle génération d'investisseurs. Avec l'ouverture de nos nouveaux bureaux, nous consolidons notre présence locale."

RockFi a par ailleurs dévoilé son application privée, qui permet à ses clients de "visualiser en temps réel la valorisation de leurs actifs, suivre l'évolution de leur patrimoine, et consulter des informations détaillées sur leur allocation par classe d'actifs et les contrats en cours". L'application propose également une visualisation précise de la performance, prenant en compte l'ensemble des mouvements (frais, arbitrages, rachats, etc.) et se basant sur les dernières données de marché. Enfin, l'utilisateur peut "bénéficier d'un accès direct à son conseiller en un seul clic".