 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rocket Pharma progresse après l'approbation par la FDA d'une thérapie génique pour une maladie infantile mortelle
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 12:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mars - ** Les actions du développeur de médicaments Rocket Pharmaceuticals RCKT.O augmentent de 12,58% à 5,28 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que la Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé sa thérapie génique unique, Kresladi, pour un trouble immunitaire rare chez les enfants

** La société affirme que le traitement est la première thérapie approuvée par la FDA pour les enfants atteints de cette maladie

** Le médicament vise à traiter le déficit d'adhésion leucocytaire sévère I, une maladie qui expose les patients à des infections graves et à un risque élevé de décès dans la petite enfance en l'absence de traitement

** La FDA a accordé une autorisation accélérée sur la base d'un critère de substitution mesurant l'amélioration de la fonction des cellules immunitaires

** L'approbation a été soutenue par un essai de stade précoce à intermédiaire montrant 100 % de survie à 12 mois, aucun effet secondaire grave lié au traitement et une forte baisse des infections graves

** Les actions de RCKT ont chuté de plus de 72 % en 2025

Valeurs associées

ROCKET PHARMACTC
4,6900 USD NASDAQ +0,21%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 27.03.2026 13:12 

    (Actualisé avec contrats à terme, Brown-Forman, Tesla et Rocket Pharmaceuticals) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,28% pour le Dow Jones .DJI , de 0,43% ... Lire la suite

  • L'autorité italienne de la concurrence a annoncé l'ouverture d'une enquête contre LVMH et ses marques Sephora et Benefit pour avoir promu l'utilisation de cosmétiques pour adultes par des enfants et des adolescents ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Promotion de cosmétiques auprès des adolescents: l'Italie enquête sur LVMH
    information fournie par AFP 27.03.2026 13:03 

    L'autorité italienne de la concurrence a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête contre le géant français du luxe LVMH et ses marques Sephora et Benefit pour avoir promu "l'utilisation précoce de cosmétiques pour adultes par des enfants et des adolescents", ... Lire la suite

  • Des Iraniennes à des funérailles de victimes de la guerre dans le cimetière de Behesht Zahra? dans le sud de Téhéran, le 26 mars 2026 ( AFP / - )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 27.03.2026 13:02 

    Voici les derniers événements en liaison avec la guerre au Moyen-Orient, à son 28e jour vendredi: . Israël va "intensifier" ses frappes sur l'Iran Le ministre de la Défense Israël Katz a prévenu qu'Israël allait "intensifier" ses frappes sur l'Iran pour faire cesser ... Lire la suite

  • Des personnes marchent le long de Wall Street, près de la Bourse de New York
    Les Bourses restent dans le rouge face à l'incertitude au Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 27.03.2026 12:58 

    par Diana Mandia Wall Street est attendue en baisse et les Bourses européennes reculent vendredi à mi-séance, l'incertitude quant à l'évolution ‌du conflit au Moyen-Orient, qui marque ce samedi son premier mois, l'emportant sur les espoirs de négociations de paix. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank