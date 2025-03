Rocket Lab en passe d'acquérir Mynaric pour environ 75 millions de dollars

(AOF) - Rocket Lab, spécialiste des services de lancement et des systèmes spatiaux, a conclu une lettre d'intention non contraignante avec certains prêteurs pour acquérir une participation majoritaire dans Mynaric AG, sous réserve de l'obtention de certaines approbations gouvernementales. L'acquisition d'environ 75 millions de dollars, si elle est réalisée, devrait renforcer les capacités de Rocket Lab en tant que fournisseur de lancements, fabricant d'engins spatiaux et fournisseur d'équipements satellitaires à grande échelle.

Mynaric est un fabricant allemand d'équipements de communication laser pour les réseaux de communication aéroportés et spatiaux

Avec un prix d'achat initial attendu d'environ 75 millions de dollars, Rocket Lab établirait son premier point d'appui européen à Munich, en Allemagne, avec une équipe de plus de 300 ingénieurs et employés, ouvrant des possibilités de croissance européenne supplémentaires pour les produits et services de Rocket Lab.Rocket Lab peut financer cette acquisition grâce au produit d'offres d'actions.

