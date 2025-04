Roche: vers une étude de phase III dans Alzheimer information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 16:41









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé jeudi son intention de faire avancer le trontinemab, son traitement expérimental contre la maladie d'Alzheimer, en étude clinique de phase III après avoir dévoilé des données encourageantes sur le médicament à l'occasion d'un congrès scientifique.



Ces résultats préliminaires obtenus auprès de 114 participants font apparaître, selon le laboratoire suisse, une réduction rapide et profonde, en fonction des doses reçues, des plaques amyloïdes présentes dans le cerveau et caractéristiques de la maladie.



D'après Roche, le trontinemab a notamment permis de ramener le niveau d'amyloïde sous le seuil de 24 prévu dans le cadre de la méthode de quantification dite 'centiloid' chez 81% des individus à une dose de 3,6 mg/kg au bout de 28 semaines.



Dans un communiqué, Roche rappelle que capacité à réduire rapidement les amyloïdes en-dessous d'un certain seuil constitue une étape importante en vue d'obtenir un bénéfice clinique significatif dans les premiers stades de la maladie.



Parallèlement, le trontinemab continue de montrer un profil de sécurité et de tolérance favorable, souligne le groupe pharmaceutique.



D'après Roche, plus de 55 millions de personnes dans le monde souffrent d démence, dont environ 70% de la maladie d'Alzheimer.



Près de trois-quarts des individus présentant les symptômes de la maladie sont mal diagnostiqués, ajoute-t-il.



Concernant la maladie de Parkinson, Roche a dévoilé pour la première fois les résultats d'une étude de phase IIb incluant 586 patients, qui a manqué son critère principal mais montré malgré des résultats prometteurs dans la phase précoce de la maladie.



Dans le diagnostic, Roche indique qu'un essai mené sur 604 participants avec son test sanguin Elecsys pTau181 a montré que le dispositif permettait d'écarter de manière adéquate les pathologies amyloïdes, synonymes d'Alzheimer, chez les personnes présentant des troubles cognitifs.



Toutes ces annonces ont été faites à l'occasion du congrès AD/PD 2025.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR 277,900 CHF Swiss EBS Stocks -3,10%