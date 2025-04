Roche va dépenser 50 milliards de dollars pour renforcer sa présence aux États-Unis

(AOF) - Le groupe suisse Roche a annoncé un investissement de 50 milliards de dollars outre-Atlantique au cours des cinq prochaines années. Déjà bien présent au pays de l’Oncle Sam, avec 13 sites de production et 15 sites de Recherche & Développement, le laboratoire va y augmenter sa présence avec de nouveaux sites de R&D de pointe, des installations de production nouvelles et agrandies en Indiana, Pennsylvanie, Massachusetts et en Californie, ainsi qu’un lieu supplémentaire qui sera annoncé prochainement.

Selon Roche, cet investissement devrait permettre de créer plus de 12 000 nouveaux emplois, 1 000 chez le laboratoire et 11 000 pour soutenir ses nouvelles capacités de production (notamment dans la construction).

Une fois toutes les nouvelles capacités de production mises en service, le groupe exportera davantage de médicaments des États-Unis qu'il n'en importera, ce qui devrait lui permettre de ne pas être pénalisé par une hausse des taxes douanières comme c'est le cas actuellement.

