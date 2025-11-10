 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 062,75
+1,42%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Roche soutenu après des résultats positifs d'une étude de phase III, mais Jefferies reste prudent
information fournie par AOF 10/11/2025 à 10:42

(AOF) - Roche (+2,22%, à 285,40 francs suisses) se distingue à la Bourse de Zurich, après la publication de résultats positifs concernant son produit Fénébrutinib. La première des deux études pivots de phase III, chez des patients atteints de sclérose en plaques rémittentes, a atteint son critère principal d’évaluation en réduisant significativement le taux annualisé de rechute par rapport au Tériflunomide de Sanofi.

Par ailleurs, une autre étude pivot de phase III évaluant le Fénébrutinib, comparé à Ocrevus (du laboratoire Roche, via sa filiale américaine Genetech), chez des patients souffrant de sclérose en plaques primaire progressive (SEP-PP) a également atteint son principal critère d'évaluation. Les résultats ont montré que le Fénébrutinib était non inférieur à l'Ocrevus, le seul traitement approuvé pour la SEP-PP, tel que mesuré par un retard dans la survenue d'une progression confirmée du handicap (critère composite) sur une période d'au moins 120 semaines de traitement.

Pour les analystes de Jefferies, ces résultats positifs " constituent une bonne surprise, étant donné le sentiment pessimiste du marché, même si nous étions toujours optimistes ".

La principale interrogation pour la banque d'investissement américaine est de savoir si la " non-infériorité " par rapport à Ocrevus dans la SEP-PP sera suffisante pour déposer un dossier d'autorisation.

L'autre inquiétude pour Jefferies est que dans son communiqué de presse, le laboratoire suisse n'évoque pas la " signification clinique " et les analystes se demandent si c'est volontaire. Enfin, ils estiment que la stratégie de dépôt d'une demande d'autorisation de mise sur le marché dépendra de la globalité des données, incluant la sécurité et l'efficacité. Les résultats du deuxième essai sont attendus au premier semestre 2026.

En attendant, Jefferies a confirmé son opinion à Sous-performance sur le titre Roche, avec un objectif de cours de 230 francs suisses, contre un cours de clôture vendredi à 279,20.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

ROCHE HLDG DR
273,100 CHF Swiss EBS Stocks +1,75%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 10/11/2025 à 10:42:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • LAGARDERE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    LAGARDERE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 10.11.2025 11:18 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • COVIVIO HOTELS : La tendance baissière peut reprendre
    COVIVIO HOTELS : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 10.11.2025 11:14 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • STEF : La tendance baissière peut reprendre
    STEF : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 10.11.2025 11:09 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • CHRISTIAN DIOR : La situation technique est plutôt incertaine
    CHRISTIAN DIOR : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 10.11.2025 11:08 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank