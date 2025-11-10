Roche soutenu après des résultats positifs d'une étude de phase III, mais Jefferies reste prudent

(AOF) - Roche (+2,22%, à 285,40 francs suisses) se distingue à la Bourse de Zurich, après la publication de résultats positifs concernant son produit Fénébrutinib. La première des deux études pivots de phase III, chez des patients atteints de sclérose en plaques rémittentes, a atteint son critère principal d’évaluation en réduisant significativement le taux annualisé de rechute par rapport au Tériflunomide de Sanofi.

Par ailleurs, une autre étude pivot de phase III évaluant le Fénébrutinib, comparé à Ocrevus (du laboratoire Roche, via sa filiale américaine Genetech), chez des patients souffrant de sclérose en plaques primaire progressive (SEP-PP) a également atteint son principal critère d'évaluation. Les résultats ont montré que le Fénébrutinib était non inférieur à l'Ocrevus, le seul traitement approuvé pour la SEP-PP, tel que mesuré par un retard dans la survenue d'une progression confirmée du handicap (critère composite) sur une période d'au moins 120 semaines de traitement.

Pour les analystes de Jefferies, ces résultats positifs " constituent une bonne surprise, étant donné le sentiment pessimiste du marché, même si nous étions toujours optimistes ".

La principale interrogation pour la banque d'investissement américaine est de savoir si la " non-infériorité " par rapport à Ocrevus dans la SEP-PP sera suffisante pour déposer un dossier d'autorisation.

L'autre inquiétude pour Jefferies est que dans son communiqué de presse, le laboratoire suisse n'évoque pas la " signification clinique " et les analystes se demandent si c'est volontaire. Enfin, ils estiment que la stratégie de dépôt d'une demande d'autorisation de mise sur le marché dépendra de la globalité des données, incluant la sécurité et l'efficacité. Les résultats du deuxième essai sont attendus au premier semestre 2026.

En attendant, Jefferies a confirmé son opinion à Sous-performance sur le titre Roche, avec un objectif de cours de 230 francs suisses, contre un cours de clôture vendredi à 279,20.

