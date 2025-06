Roche: résultats positifs dans le cancer du pumon information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 09:21









(CercleFinance.com) - Roche a présenté mardi des résultats positifs de phase III concernant l'association de son immunothérapie Tecentriq et de la lurbinectédine, un médicament qui empêche les cellules cancéreuses de se développer, dans le traitement du cancer du poumon à petites cellules (CPPC) à un stade avancé.



Dans un communiqué, le groupe pharmaceutique suisse précise que cette combinaison a permis de réduire de 46% le risque de progression de la maladie ou de décès, et de 27% le risque de décès, en comparaisons de Tecentriq en traitement d'entretien seul.



Le CPPC est une forme particulièrement agressive du cancer du poumon qui voit la majorité des patients être diagnostiqués à un stade avancé, avec une survie qui ne dépasse les deux ans que chez un patient sur cinq.



Ces données ont été présentées lors d'une session orale au congrès annuel 2025 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) et publiées simultanément dans la revue médicale 'The Lancet'.



A la Bourse de Zurich, l'action Roche progressait de 0,5% mardi matin dans le sillage de cette annonce.





