Roche: résultats encourageants dans la néphrite lupique information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 10:35









(CercleFinance.com) - Roche annonce que l'analyse détaillée de l'essai de phase III REGENCY sur le Gazyva/Gazyvaro (obinutuzumab) pour le traitement de la néphrite lupique active a été publiée dans le New England Journal of Medicine.



L'étude montre une amélioration statistiquement significative du taux de réponse rénale complète (CRR) à 76 semaines, atteignant 46,4 % avec Gazyva/Gazyvaro associé à un traitement standard, contre 33,1 % avec le traitement standard seul.



Les résultats ont été présentés au Congrès mondial de néphrologie 2025 et soumis aux autorités sanitaires.









Valeurs associées ROCHE HLDG DR 288,40 CHF Swiss EBS Stocks +0,24%