Roche: résultats concluants pour Itovebi en cancer du sein 02/06/2025 à 15:11









(CercleFinance.com) - Roche annonce des résultats positifs finaux issus d'une étude de phase III montrant que le traitement Itovebi (inavolisib), associé au palbociclib et au fulvestrant avait réduit de plus de 30 % le risque de décès par rapport au traitement standard, chez des patientes atteintes d'un cancer du sein avancé HR+/HER2- avec mutation PIK3CA.



La médiane de survie globale atteint 34 mois dans le bras Itovebi contre 27 mois dans le bras témoin. La survie sans progression double, passant de 7,3 à 17,2 mois, avec un net recul du recours à la chimiothérapie. L'amélioration du taux de réponse et la bonne tolérance confirment le potentiel de ce traitement comme nouveau standard.



Déjà approuvé dans plusieurs pays, l'Itovebi attend encore la décision finale de la Commission européenne.





