Roche poursuit sa hausse avec une autorisation de commercialisation en Europe
information fournie par AOF 19/11/2025 à 11:11

(AOF) - Roche (+1,16%, à 322,30 francs suisses) poursuit sa hausse après un gain de 6,20% la veille. Le titre profite d'une décision favorable de la Commission européenne sur la commercialisation d’un produit. Hier, il avait été soutenu par la publication de résultats positifs d’une étude de phase III dans le cancer du sein. Le laboratoire continue donc de dévoiler des nouvelles encourageantes avec l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de la Commission européenne pour Lunsumio.

Il s'agit d'un un traitement sous-cutané pour traiter les adultes atteints de lymphome folliculaire en rechute ou réfractaire après deux lignes ou plus de traitement systémique.

L'autorité européenne s'est basée sur les résultats d'une étude de phase I/II qui a montré que le produit de Roche présentait une pharmacocinétique (l'interaction entre l'organisme et les médicaments) non inférieure à celle de l'administration intraveineuse. Ce traitement va permettre de réduire considérablement le temps d'administration grâce à une injection d'environ 1 minute, contre une perfusion de 2 à 4 heures.

La veille, le laboratoire suisse avait publié des résultats positifs d'une étude de phase III, lidERA Breast Cancer, évaluant Giredestrant, un produit de Roche, comme traitement endocrinien adjuvant chez des personnes atteintes d'un cancer du sein récepteur aux œstrogènes (ER) positif, HER2-négatif, à un stade précoce.

Les analystes d'UBS ont réagi à la publication des résultats positifs de cette étude de phase III dans le cancer du sein en évoquant " une surprise positive significative ", d'autant que ces résultats ont été dévoilés plus tôt que prévu. L'établissement financier suisse met toutefois en garde sur l'arrivée de traitements concurrents, notamment celui d'AstraZeneca.

UBS en a profité pour maintenir sa recommandation à Acheter sur Roche, avec un objectif de cours de 314 francs suisses. Hier, les autres analystes étaient plus prudents, notamment Jefferies qui s'inquiétait de la potentielle concurrence d'AstraZeneca sur ce traitement contre le cancer du sein et avait confirmé son avis à Sous-performance sur l'action Roche, en visant seulement 230 francs suisses.

AOF - EN SAVOIR PLUS

