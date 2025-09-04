Roche obtient le marquage CE pour son dispositif contre la DMLA
Ce dispositif vise à traiter la dégénérescence maculaire liée à l'âge néovasculaire (DMLA humide), une maladie qui touche 1,7 million de personnes dans l'Union européenne et qui entraîne une perte de vision sévère si elle n'est pas traitée.
Son mécanisme d'action repose sur libération continue de Susvimo, aujourd'hui en cours d'évaluation par l'Autorité européenne des médicaments (EMA).
Alors que la DMLA humide est généralement traitée par injections mensuelles dans l'oeil, l'association de Contivue et de Susvimo ne nécessite que deux recharges par an en moyenne.
Une étude de suivi sur le long terme a montré que le produit avait permis aux patients de conserver une vision quasi stable sur sept ans.
A noter que Contivue est déjà approuvé aux Etats-Unis pour le traitement de la DMLA humide, de l'oedème maculaire diabétique (DME) et la rétinopathie diabétique (DR).
A la Bourse de Zurich, l'action Roche progressait de 1,8% jeudi matin suite à la parution de ces informations.
