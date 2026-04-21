Roche obtient des résultats prometteurs de phase III dans la "MOGAD"
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 18:17
Roche rapporte que son médicament Enspryng (satralizumab) a atteint le critère principal d'une étude de phrase III (baptisée Meteoroid) chez des patients atteints de MOGAD (maladie associée aux anticorps anti-glycoprotéine oligodendrocytaire de la myéline). Le traitement a permis de réduire de 68% le risque de rechute par rapport au placebo.
Après 48 semaines, 87% des patients traités étaient sans rechute contre 67% sous placebo, avec un effet observé dès 8 semaines. Le taux annualisé de rechute recule également de 66%, un indicateur clé pour cette pathologie où le handicap est lié aux attaques aiguës.
Les données secondaires montrent une baisse de 79% des lésions actives à l'IRM et une réduction de 73% du recours aux traitements de secours comme les corticoïdes ou les immunoglobulines. Les hospitalisations diminuent de 17%, sans significativité statistique.
"Enspryng est le premier médicament à démontrer un bénéfice clinique significatif dans la MOGAD", souligne Michael Levy, professeur associé à Harvard. Levi Garraway, directeur médical de Roche, évoque "un potentiel pour redéfinir le standard de soins".
Aucun nouveau signal de sécurité n'a été identifié. Roche prévoit désormais de soumettre ces résultats aux autorités réglementaires mondiales.
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