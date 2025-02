Roche: la FDA approuve une nouvelle formulation d'Evrysdi information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 18:31









(CercleFinance.com) - Roche annonce que la FDA a approuvé une nouvelle formulation en comprimé d'Evrysdi (risdiplam) pour le traitement de l'amyotrophie spinale (SMA).



Ce comprimé de 5 mg, pouvant être avalé entier ou dissous dans l'eau, offre une alternative pratique à la solution orale existante.



Son approbation repose sur une étude de bioéquivalence démontrant une efficacité et une sécurité comparables.



Le comprimé sera disponible dans les prochaines semaines pour les patients de deux ans et plus pesant plus de 20 kg.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR 291,70 CHF Swiss EBS Stocks +1,21%