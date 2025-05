Roche: la FDA a approuvé un traitement pour la RD information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 18:15









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé Susvimo (injection de ranibizumab) 100 mg/mL pour le traitement de la rétinopathie diabétique (RD).



'Susvimo peut aider les personnes atteintes de rétinopathie diabétique (RD) à maintenir leur vision et à prévenir la progression vers la cécité avec un seul traitement tous les neuf mois' explique le groupe.



Il s'agit du premier et du seul traitement à administration continue approuvé par la FDA qui a démontré son efficacité pour maintenir la vision chez les personnes atteintes de RD avec une seule recharge tous les neuf mois.



' De nombreux patients souffrant d'affections rétiniennes courantes recherchent des options thérapeutiques alternatives comme Susvimo, qui peuvent contribuer à préserver la vision grâce à des intervalles plus longs entre les traitements que les injections oculaires classiques. ' a déclaré Levi Garraway, MD, PhD, médecin-chef et responsable du développement mondial des produits.



La rétinopathie diabétique touche près de 10 millions de personnes aux États-Unis et constitue la troisième indication approuvée par la FDA pour Susvimo, qui est également approuvé pour le traitement de la dégénérescence maculaire néovasculaire ou ' humide ' liée à l'âge et de l'oedème maculaire diabétique.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR 259,200 CHF Swiss EBS Stocks -1,29%