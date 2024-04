Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: données de phase III positives dans le lymphome information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Roche indique que l'étude de phase III STARGLO, évaluant son Columvi (glofitamab) chez les personnes atteintes d'un lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire, a atteint son critère principal, à savoir la survie globale.



Columvi, en association avec la chimiothérapie par GemOx, a en effet démontré une amélioration statistiquement significative de la survie globale par rapport aux patients traités par MabThera/Rituxan (rituximab) en association avec GemOx.



L'innocuité de l'association Columvi-GemOx est apparue cohérente avec les profils connus des médicaments individuels. Les données seront soumises aux autorités sanitaires et partagées lors d'une prochaine réunion médicale.





