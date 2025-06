Roche: données de phase I/II positives dans l'hémophilie A information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Roche fait état de données positives de l'étude de phase I/II NXTAGE sur NXT007, anticorps bispécifique expérimental de nouvelle génération, chez des personnes atteintes d'hémophilie A, soutenant sa progression vers le développement clinique de phase III.



Ces données suggèrent que NXT007 pourrait avoir le potentiel de fournir une normalisation hémostatique chez les personnes atteintes d'hémophilie A (sans inhibiteurs du facteur VIII), et ce avec un profil d'innocuité tolérable.



Ces résultats ont fait l'objet d'une présentation orale lors du congrès 2025 de l'International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), qui se tient du 21 au 25 juin à Washington. Trois études cliniques de phase III sur NXT007 devraient débuter en 2026.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR 257,200 CHF Swiss EBS Stocks -0,81%