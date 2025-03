Roche Bobois vise un rebond solide de son Ebitda pour 2025

AOF - EN SAVOIR PLUS

Pour 2025, Roche Bobois SA entend renouer avec la croissance, tant du point du vue du chiffre d'affaires que de la rentabilité, anticipant un rebond solide de son Ebitda. Le groupe " bénéficiera de la montée en puissance de la rentabilité de ses nouveaux magasins et des effets positifs de l'intégration de la Chine ".

Le chiffre d'affaires a reculé de 3,6% à 414 millions d'euros. Il a baissé de 3,8% à changes constants.

(AOF) - L'Ebitda courant de Roche Bobois en 2024 a reculé de 17,8% à 74,4 millions d'euros, mais il est conforme à la fourchette annoncée de 72 à 76 millions d'euros. Ce repli s'explique par la baisse du chiffre d'affaires et la montée en puissance encore progressive de la rentabilité des magasins en propre récemment ouverts ou intégrés (par rachats de franchises). La marge d'Ebitda du groupe s'élève à 18% en 2024 contre 21,1% un an avant. Le résultat opérationnel courant s'élève à 26,1 millions d'euros en 2024 contre 46,3 millions d'euros en 2023.

