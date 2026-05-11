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ROCHE BOBOIS : RACHAT D'ACTIONS PROPRES du 4 AU 8 MAI 2026
information fournie par Actusnews 11/05/2026 à 17:45

Paris, le 11 mai 2026

Dans le cadre du programme de rachat d'actions propres autorisé par l'assemblée générale du 12 juin 2025, Roche Bobois SA a procédé, durant la période du 4 au 8 mai 2026, aux transactions suivantes

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 08/05/2026 FR0013344173 87 25,9 Euronext
ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 07/05/2026 FR0013344173 295 25,8197 Euronext
ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 06/05/2026 FR0013344173 5 000 25,8 Euronext
ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 05/05/2026 FR0013344173 6 359 25 Euronext
ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 04/05/2026 FR0013344173 166 25 Euronext

Détail transaction par transaction

Les informations détaillées concernant le rachat d'actions propres (période du 4 au 8 mai 2026) sont disponibles sur le site internet de Roche Bobois SA ( www.finance-roche-bobois.com , rubrique « rachat d'actions »).


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mZhvYJRvZpudyJubZp1mm2OWbW9kxmicZmSck2huk5+ZaHJjl5yVm8nJZnJplm5m
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98190-cp_roche-bobois_rachat_actions_mai_4_8.pdf

© Copyright Actusnews Wire
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