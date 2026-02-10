ROCHE BOBOIS : RACHAT D'ACTIONS PROPRES

Paris, le 10 février 2026

Dans le cadre du programme de rachat d'actions propres autorisé par l'assemblée générale du 12 juin 2025, Roche Bobois SA a procédé, durant la période du 2 au 6 février 2026, aux transactions suivantes

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 06/02/2026 FR0013344173 200 26,475 Euronext ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 05/02/2026 FR0013344173 481 26,9607 Euronext ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 04/02/2026 FR0013344173 606 27,169 Euronext ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 03/02/2026 FR0013344173 12 445 26,6043 Euronext ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 02/02/2026 FR0013344173 74 26,4554 Euronext

Détail transaction par transaction

Les informations détaillées concernant le rachat d'actions propres (période du 2 au 6 février 2026) sont disponibles sur le site internet de Roche Bobois SA ( www.finance-roche-bobois.com , rubrique « rachat d'actions »).