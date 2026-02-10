ROCHE BOBOIS : RACHAT D'ACTIONS PROPRES

Paris, le 10 février 2026
Dans le cadre du programme de rachat d'actions propres autorisé par l'assemblée générale du 12 juin 2025, Roche Bobois SA a procédé, durant la période du 2 au 6 février 2026, aux transactions suivantes
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur (LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN)
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|ROCHE BOBOIS
|969500JZSD8O83SPU920
|06/02/2026
|FR0013344173
|200
|26,475
|Euronext
|ROCHE BOBOIS
|969500JZSD8O83SPU920
|05/02/2026
|FR0013344173
|481
|26,9607
|Euronext
|ROCHE BOBOIS
|969500JZSD8O83SPU920
|04/02/2026
|FR0013344173
|606
|27,169
|Euronext
|ROCHE BOBOIS
|969500JZSD8O83SPU920
|03/02/2026
|FR0013344173
|12 445
|26,6043
|Euronext
|ROCHE BOBOIS
|969500JZSD8O83SPU920
|02/02/2026
|FR0013344173
|74
|26,4554
|Euronext
Détail transaction par transaction
Les informations détaillées concernant le rachat d'actions propres (période du 2 au 6 février 2026) sont disponibles sur le site internet de Roche Bobois SA ( www.finance-roche-bobois.com , rubrique « rachat d'actions »).
