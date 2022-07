ROCHE BOBOIS : NOUVEAU RECORD DE L'ACTIVITÉ AU 1ER SEMESTRE 2022

HAUSSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL DE +27,2% (203,0 M€)

CROISSANCE DU VOLUME D'AFFAIRES DES MAGASINS EN PROPRE DE +12,2% et DE +7% POUR LE PÉRIMÈTRE GLOBAL

TRÈS BONNE PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE ATTENDUE AU 1 ER SEMESTRE

Paris, le 21 juillet 2022

ROCHE BOBOIS SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre , annonce son chiffre d'affaires et son volume d'affaires pour le 1 er semestre 2022.

La très bonne dynamique d'activité s'est poursuivie au 2 ème trimestre 2022, le Groupe réalisant un excellent chiffre d'affaires de 110,1 M€ (+25,2% à changes courants et +20,2% à change constant) malgré une base de comparaison très élevée. La zone Etats-Unis / Canada a continué à tirer largement la croissance de ce 2 ème trimestre (+50,2% sur cette zone) amplifiée par un effet change favorable. Les zones Royaume-Uni et autres Europe ont réalisé également de fortes hausses (respectivement +105,0% et +24,2%). Au total, le Groupe affiche un chiffre d'affaires semestriel à nouveau record, à 203,0 M€, en forte progression de +27,2% par rapport au 1 er semestre 2021. Cette performance illustre le très haut niveau du volume d'affaires des mois précédent et celui du portefeuille de commandes mais également le rythme soutenu des livraisons depuis le début d'année.

En parallèle, la dynamique commerciale est restée forte ; les prises de commandes de ce 1er semestre 2022 affichent un très haut niveau de 334,1 M€ contre 312,2 M€ au 1er semestre 2021 (+7,0%) dont 189 M€ réalisés par les magasins en propre qui surperforment le niveau d'activité des magasins franchisés (+12,2% par rapport au 1er semestre 2021).

Au final, le Groupe réalise donc une très belle performance d'activité sur son 1er semestre 2022 ; celle-ci est d'autant plus remarquable qu'elle s'inscrit dans un contexte économique global moins favorable. Le groupe Roche Bobois démontre à nouveau la force de son positionnement et l'attrait très fort de ses marques.

Pour rappel, le Groupe Roche Bobois communique à la fois sur son chiffre d'affaires (issu des livraisons effectives de ses magasins en propre et de ses redevances et commissions) et sur son volume d'affaires (issu des prises de commandes HT du réseau de magasins en propre et des franchises sur ses deux marques). Le volume d'affaires des magasins en propre constitue l'essentiel du chiffre d'affaires avec un décalage de quelques mois selon les pays (3-4 mois en Europe versus 4-6 mois aux États-Unis). Toute évolution positive sur le volume d'affaires des magasins en propre a donc un effet direct sur la progression du chiffre d'affaires à venir.

Chiffre d'affaires

(non audités - en M€) 2021 2022 Var. à taux

de change courants (%) Var. à taux de change constants (%) 1 er trimestre 71,7 92,9 +29,6% +26,2% 2 ème trimestre 87,9 110,1 +25,2% +20,2% 1 er semestre 159,6 203,0 +27,2% +22,9%

Le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2022 par zones géographiques est disponible en annexe

Très bon niveau d'activité au 2 ème trimestre 2022

Le chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2022 ressort à 110,1 M€ contre 87,9 M€, en croissance de +25,2% à changes courants et de +20,2% à changes constants.

Au niveau géographique, le chiffre d'affaires de Roche Bobois en France s'élève à 31,5 M€ au 2 ème trimestre 2022 contre 30,5 M€ au 2 ème trimestre 2021 en hausse de +3,1%, dépassant le niveau élevé réalisé à la même période l'an dernier . Le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2022 ressort au total à

59,7 M€ contre 54,1 M€ au 1 er semestre 2021 (+10,2%).

L'enseigne Cuir Center a maintenu également son très bon niveau d'activité à 10,4 M€ au 2 ème trimestre 2022 contre 10,2 M€ au 2 ème trimestre 2021 (+1,6%). Sur le 1 er semestre 2022, le chiffre d'affaires de Cuir Center ressort ainsi à 20,7 M€ contre 19,1 M€ (+7,9%).

Au 2 ème trimestre 2022, le chiffre d'affaires de la zone États-Unis/Canada s'élève à 37,4 M€, en très forte croissance de +50,2% par rapport au 2 ème trimestre 2021 (24,9 M€), qui reflète le niveau très élevé des prises de commandes des mois précédents et le rythme soutenu des livraisons et une parité euro/dollar favorable. Hors effet change, la croissance est de +34,3%. La zone Etats-Unis/Canada est ainsi le 1 er contributeur au chiffre d'affaires de ce 1 er semestre 2022 à 67,9 M€ contre 45,2 M€ au

1 er semestre 2021 (+50,1% à changes courants et +36,8% à changes constants).

Le Royaume-Uni réalise un très bon 2 ème trimestre 2022 avec un chiffre d'affaires de 6,5 M€ contre 3,2 M€ au 2 ème trimestre 2021 (+105,0% à changes courants et +101,6% à changes constants). Au total, le chiffre d'affaires de cette zone est de 11,5 M€ au 1 er semestre 2022, contre 6,5 M€ au 1 er semestre 2021, soit une très forte croissance de +76,4% (+71,1% à changes constants).

Enfin, sur le reste de l'Europe (hors France et hors Royaume-Uni) , le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 20,7 M€ au 2 ème trimestre 2022 contre 16,7 M€ au même trimestre l'an dernier (+24,2%) amplifié par le très fort niveau de volume d'affaires des magasins en propre en début d'année. La croissance est particulièrement visible en Allemagne, en Espagne et en Suisse. Au 1 er semestre 2022, le chiffre d'affaires de cette zone est de 36,7 M€ contre 29,8 M€ au 1 er semestre 2021 (+23,4%).

Au final, le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2022 s'élève à 203,0 M€, contre 159,6 M€ au 1 er semestre 2021, en forte croissance de +27,2 % (+22,9 % à change constant).

Très haut niveau de prises de commandes au 1 er semestre 2022 à 334,1 M€

Dans un contexte économique global moins favorable, Roche Bobois tire son épingle du jeu grâce à son positionnement unique et international et affiche au terme de ce 1 er semestre 2022 un niveau de volume d'affaires (toutes enseignes confondues) très élevé à 334,1 M€ contre 312,2 M€ au 1 er semestre 2021 (+7% de croissance). Cette performance provient de la montée en puissance de l'activité des magasins du périmètre existant (like for like) et d'un effet change. Hors effet change, le volume d'affaires global est en croissance de + 3,6% sur ce 1 er semestre 2022.

Les magasins en propre surperforment les magasins franchisés avec un volume d'affaires de 189,0 M€ au 30 juin 2022, soit une croissance de +12,2% par rapport au 30 juin 2021. Les magasins en propre aux États-Unis affichent un volume d'affaires de 69,6 M€ (+16,5% par rapport au 1 er semestre 2021, amplifié par un effet change positif) et la zone autres Europe un niveau de 36,2 M€ (+19,1% par rapport au 1 er semestre 2021).

Sur l'ensemble des enseignes en propre du Groupe Roche Bobois, le portefeuille de commandes global restant à livrer reste très élevé à 178,2 M€ au 30 juin 2022 contre 131,2 M€ au 30 juin 2021, en hausse de + 47 M€ - dont 10 M€ d'impact positif de change – et qui constituera autant de chiffre d'affaires à comptabiliser pour les prochains mois.

Au vu de cet excellent niveau d'activité, Roche Bobois est confiant sur sa capacité à délivrer une bonne performance opérationnelle au 1 er semestre 2022.

En parallèle, Roche Bobois SA affiche un niveau de trésorerie toujours très solide à 88,3 M€ au 30 juin 2022, contre 63,7 M€ au 30 juin 2021, après paiement du dividende (1 € par action au 28 juin 2022).

Un programme dynamique d'ouvertures à l'international

Au niveau du plan d'expansion international de l'exercice, Roche Bobois a prévu 5 ouvertures en propre dont 4 aux Etats-Unis : Naples (Floride) ; Sarasota (Floride) ; Palm Desert (Californie) actuellement en travaux et enfin un nouveau projet à Shorthills (New Jersey) prévu pour le second semestre.

Roche Bobois a ouvert il y a quelques jours un magasin en propre à Lugano (Suisse). Le Groupe rappelle avoir procédé à 3 transferts depuis le début d'année pour des localisations plus premiums (Madrid (Espagne) ; Milan (Italie) et Boston (USA)). Enfin, la société reste également en phase avec son plan d'ouvertures habituel de 5 à 10 franchises par an. D'ores et déjà Roche Bobois a ouvert 3 franchises en Chine (Kunming, Shenyang et Chengdu).

Après prise en compte des fermetures, le Groupe Roche Bobois compte au total 336 magasins au 30 juin 2022 dans 55 pays.

Prochain communiqué :

Résultats semestriels 2022, le 29 septembre 2022 avant bourse

À propos de ROCHE BOBOIS SA



ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 55 pays avec un réseau de 336 magasins (au 30 juin 2022), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2021, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 639,6 M€ HT, dont 532,4 M€ HT pour Roche Bobois et 107,2 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2021 s'est élevé à 334 M€.



ANNEXES

Chiffre d'affaires par zones et par marques (non audités - en M€) S1

2021 S1

2022 Var. à taux de change courants (%) Var. à taux de change constants (%) Roche Bobois France 54,1 59,7 +10,2% +10,2% Roche Bobois US/Canada 45,2 67,9 +50,1% +36,8% Roche Bobois UK 6,5 11,5 +76,4% +71,1% Roche Bobois autres Europe 29,8 36,7 +23,4% +21,3% Roche Bobois autres (overseas) 3,0 4,2 +39,2% +41,7% Cuir Center 19,2 20,7 +7,9% +7,9% Corporate 1,8 2,4 +28,8% +28,8% TOTAL 159,6 203,0 +27,2% +22,9%

Tableau de passage Volume d'affaires /Chiffre d'affaires (en M€)

Volume d'affaires S1 2022 334,1 Volume d'affaires franchisés -145,3 Volume d'affaires des sociétés mises en équivalence -0,7 Impact du rythme des commandes et des livraisons -8,5 Redevances +7,0 Autre services rendus +16,4 Chiffre d'affaires S1 2022 consolidé 203,0

