ROCHE BOBOIS : LETTRE MENSUELLE OCTOBRE 2022

Ouverture d'un nouveau magasin à Sarasota, Floride (en propre)

Roche Bobois poursuit son développement aux Etats-Unis et ouvre un nouveau point de vente à Sarasota, en Floride. D'une superficie de 700 m², ce nouveau magasin est le 5 ème de la marque en Floride et le premier sur la côte Ouest de cet Etat.

Roche Bobois compte 33 magasins dont 28 en propre, 3 en cours de rachat et 2 en franchise.

Autres actualités

Réouverture De Roche Bobois avenue du Maine, Paris



Le magasin Roche Bobois de l'avenue du Maine à Paris 14 ème a rouvert ses portes après deux mois de travaux d'envergure.

Face à l'attractivité accrue du quartier, grâce notamment à l'ouverture du centre commercial Les Ateliers Gaité, le magasin a opéré une rénovation spectaculaire.

Sur 450m², les collections sont éclairées de lumière naturelle sur 2 niveaux d'exposition. L'expérience client reste une préoccupation majeure avec des ambiances généreuses, la présence centrale d'un studio créatif et ainsi que d'une tablette tactile grand format pour donner à voir le site internet et ses capacités, notamment la personnalisation des finitions. Spécifiquement à cette adresse, des expositions de photographies contemporaines viendront magnifier les ambiances et étoffer le discours de marque.



À l'occasion de cette réouverture, Roche Bobois accueille les œuvres du photographe Thomas Jorion, issue de sa série Veduta .

Janus du Mobilier décerné à la table Corail



La table de repas Corail, réalisée en impression 3D de béton, a reçu le label d'excellence JANUS du Mobilier 2022 décerné par l'Institut Français du Design. Parrainé par les ministres de l'Économie, des Finances et de la Relance et du Commerce extérieur et de l'Attractivité, le JANUS, label officiel de design crée en 1953 récompense les réalisations des entreprises, collectivités et professionnels du design qui s'inscrivent durablement dans une démarche de progrès au service de la Personne, de l'Entreprise et de la Cité. Le jury, composé d'experts pluridisciplinaires, évalue la démarche design qui répond aux critères « 5E » du label JANUS : Économie, Esthétique, Ergonomie, Éthique, Émotion.

Jusqu'ici réservée à l'expérimentation et au prototypage, l'impression 3D devient aujourd'hui une réalité pour le grand public. Appliquée au béton, elle sort du domaine de l'architecture, et fait donc son entrée dans le domaine du mobilier. Cette technologie ouvre par ailleurs à ce matériau un champ esthétique totalement nouveau, avec des formes et des aspects impossibles à réaliser avec sa mise en œuvre traditionnelle.

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 55 pays avec un réseau de 336 magasins (au 30 juin 2022), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2021, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 639,6 M€ HT, dont 532,4 M€ HT pour Roche Bobois et 107,2 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2021 s'est élevé à 334 M€.

Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

