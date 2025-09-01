ROCHE BOBOIS : LETTRE MENSUELLE - AOUT 2025

Roche Bobois, la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre , publie chaque mois ses dernières actualités.

AOÛT 2025

À LA UNE

OUVERTURE A HYDERABAD EN INDE (FRANCHISE)

Roche Bobois poursuit son développement à l'international avec l'ouverture d'un nouveau magasin, à Hyderabad, en Inde, dans le sud du pays. Ce nouveau showroom de 620 m² réparti sur deux niveaux présente une sélection des collections de la marque dans un cadre architectural exclusif, au cœur la ville, capitale de l'état du Telangana. Après Mumbai, cette nouvelle ouverture renforce la présence de Roche Bobois en Inde, ainsi que sur le continent asiatique, l'un des marchés les plus dynamiques pour la marque.

EN BREF

LES 10 ANS DE ROCHE BOBOIS BUCAREST (FRANCHISE)

Après plusieurs mois de travaux d'envergure, le magasin de Bucarest a rouvert ses portes et célébré ses 10 années d'existence. D'une superficie de 600 m², ce magasin bénéficie d'un emplacement privilégié, au coeur du quartier historique de la capitale.

VILLAS CURV, FRANCE

Roche Bobois collabore avec la société française Curv pour l'aménagement intérieur de deux villas circulaires et bioclimatiques dans le Sud de la France. Pensées comme des pièces de haute couture, uniques, sur mesure, éco-construites, ces villas seront implantées à Gordes, dans le Luberon, et à Vence, sur les hauteurs de la Côte d'Azur. Ce partenariat témoigne de la capacité de la marque à contribuer à des projets ambitieux avec des solutions à la fois techniques, esthétiques et créatives.

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 56 pays avec un réseau de 338 magasins (au 30 juin 2025), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel et Jiang Quiong Er,...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2024, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 589 M€ HT, dont 499 M€ HT pour Roche Bobois et 90 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2024 s'est élevé à 414 M€.

