ROCHE BOBOIS : LA LETTRE MENSUELLE - MAI 2024

À LA UNE

Roche Bobois aux Designer's Days Paris 2024

L'évènement Designer's Days, conçu comme un festival, réunit marques, éditeurs et manufactures du périmètre Saint-Germain-des-Prés, à Paris, et œuvre pour la promotion du design auprès des professionnels du secteur – designers, architectes d'intérieur, prescripteurs – et du grand public. « Jeu ! » est le titre de l'édition 2024 des Designer's Days. Ce temps de rencontres et d'échanges prend place peu avant les Jeux olympiques : l'occasion pour les showrooms de la Rive gauche de proposer leur propre version du jeu.

A cette occasion, Roche Bobois présente Échec et Mat : un échiquier géant sur lequel une série de pièces mobiles et ludiques se prennent au jeu du dialogue des styles et des matières.

EN BREF

Roche Bobois partenaire de l'AS MONACO pour la saison 2024-2025

La collaboration entre le club de la Principauté et Roche Bobois se matérialise par un exceptionnel espace VIP au Stade Louis-II : le « Roche Bobois Lounge » . Au sein de cet espace exclusif, les partenaires et clients de l'AS Monaco ont la possibilité de se détendre depuis une terrasse offrant une vue intégrale sur le terrain, dans le confort de créations emblématiques de Roche Bobois. Ce sont les modèles Bubble et Edito du designer Sacha Lakic, qui ont été spécialement sélectionnés pour aménager cet espace. Des canapés et fauteuils, présentés dans plusieurs versions, sublimés par des revêtements aux couleurs distinctives du club, reflétant ainsi l'identité et l'esprit dynamique de l'AS Monaco.

